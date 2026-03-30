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Jharkhand Breaking News Live: रांची में आज और कल इन इलाकों में नहीं आएगा पानी, फ्लाईओवर निर्माण के चलते 48 घंटे का 'शटडाउन'

Jharkhand Breaking News Live Update: रांची के कई इलाकों में आज से कल (30 और 31 मार्च) तक पानी की सप्लाई बाधित रहेगी. दरअसल, बहु बाजार से पटेल चौक तक बन रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के कारण पाइपलाइन शिफ्टिंग और कनेक्शन का काम किया जाएगा.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 30, 2026, 10:40 AM IST

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Jharkhand Breaking News Live Update: रांची के कई इलाकों में आज से कल (30 और 31 मार्च) तक पानी की सप्लाई बाधित रहेगी. दरअसल, बहु बाजार से पटेल चौक तक बन रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के कारण पाइपलाइन शिफ्टिंग और कनेक्शन का काम किया जाएगा. विभाग ने बताया कि 30.03.2026 से 31.03.2026 तक कुल 48 घंटे का शटडाउन लिया जाएगा. इस दौरान सिरमटोली-मेकॉन फ्लाईओवर से पटेल चौक और कोकर-योगदा सत्संग आश्रम फ्लाईओवर से जुड़े इलाकों में जलापूर्ति पूरी तरह प्रभावित रहेगी.

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30 March 2026
10:40 AM

Jharkhand Breaking News Live Update: बोकारो के चंद्रपुरा डीवीसी प्लांट में भीषण आग

बोकारो जिले स्थित डीवीसी चंद्रपुरा ताप विद्युत संयंत्र में रविवार (29 मार्च) की शाम कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी) सेक्शन से जुड़े एमसीसी-2 (मोटर कंट्रोल सेंटर) में अचानक आग लग गई. कुछ ही मिनटों में पूरा पैनल धू-धू कर जलने लगा, जिससे प्लांट परिसर में अफरातफरी का माहौल बन गया. घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद कर्मचारियों ने संबंधित विभागों को सूचना दी और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए. प्लांट की अग्निशमन टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया. 

10:08 AM

Jharkhand Breaking News Live Update: धनबाद में विकास योजनाओं को मिली रफ्तार- सांसद ढुल्लू महतो

धनबाद में विकास योजनाओं को लेकर तेजी देखने को मिल रही है. जिले के सांसद ढुल्लू महतो लगातार संसद से लेकर स्थानीय स्तर तक धनबाद की समस्याओं को उठा रहे हैं और उनके समाधान के लिए प्रयासरत हैं. धनबाद में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सांसद ने अपने कार्यकाल के दो वर्षों की उपलब्धियों को साझा करते हुए कहा कि जो कार्य 70 सालों में तक नहीं हुई, उन्हें उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है. सांसद ने बताया कि महज तीन महीने के भीतर धनबाद को चार नई ट्रेनों की सौगात दिलाई गई, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत हुई है.

10:05 AM

Jharkhand Breaking News Live Update: गिरिडीह में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई ट्रक

गिरिडीह जिले के बेंगाबाद-गिरिडीह मुख्य मार्ग पर बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बारसोली मोड़ के समीप आज रात एक अनियंत्रित ट्रक पेड़ से टकरा गया. इस हादसे में ट्रक चालक ट्रक के केबिन में फंस गया और ट्रक के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी बेंगाबाद थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक चालक को केबिन से बाहर निकाला गया.

09:58 AM

Jharkhand Breaking News Live Update: लोहरदगा में अस्र शस्त्र चालन प्रतियोगिता का आयोजन

लोहरदगा: केन्द्रीय महावीर मंडल की ओर से शहरी क्षेत्र के गुदरी बाजार में अस्र शस्त्र चालन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जूनियर खिलाड़ियों के साथ-साथ युवतियों ने भी अपने खेल का बेहतर प्रदर्शन किया. लाठी प्रदर्शन के साथ तलवार बाजी ने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया. जिले भर के करीब दो दर्जन अखाड़ों के द्वारा अपने खेल का प्रदर्शन किया गया. रामनवमी को लेकर लोहरदगा में पिछले कई दिनों से लगातार खेल का प्रदर्शन किया जा रहा है.

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