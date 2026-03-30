Jharkhand Breaking News Live: रांची में आज और कल इन इलाकों में नहीं आएगा पानी, फ्लाईओवर निर्माण के चलते 48 घंटे का 'शटडाउन'

Jharkhand Breaking News Live Update: रांची के कई इलाकों में आज से कल (30 और 31 मार्च) तक पानी की सप्लाई बाधित रहेगी. दरअसल, बहु बाजार से पटेल चौक तक बन रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के कारण पाइपलाइन शिफ्टिंग और कनेक्शन का काम किया जाएगा. विभाग ने बताया कि 30.03.2026 से 31.03.2026 तक कुल 48 घंटे का शटडाउन लिया जाएगा. इस दौरान सिरमटोली-मेकॉन फ्लाईओवर से पटेल चौक और कोकर-योगदा सत्संग आश्रम फ्लाईओवर से जुड़े इलाकों में जलापूर्ति पूरी तरह प्रभावित रहेगी.

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