Jharkhand News Highlights: सिमडेगा में नशीली दवा के कारोबार पर पुलिस की कार्रवाई, एक गिरफ्तार, पूछताछ के बाद भेजा गया जेल

Jharkhand Breaking News Live Update: पाकुड़ के मुफस्सिल पुलिस स्टेशन की पुलिस ने एक ऐसे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है, जो पिछले तीन सालों से फरार चल रहा था. गिरफ्तार आरोपी की पहचान मिस्कातुल आलम के रूप में हुई है.
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Jharkhand Breaking News Live Update: पाकुड़ के मुफस्सिल पुलिस स्टेशन की पुलिस ने एक ऐसे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है, जो पिछले तीन सालों से फरार चल रहा था. गिरफ्तार आरोपी की पहचान मिस्कातुल आलम के रूप में हुई है, जो मुफस्सिल पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलामी गांव का रहने वाला है. उसे नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चपाडांगा से पकड़ा गया, जहां वह छिपकर रह रहा था. रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी पिछले तीन सालों से पुलिस से बचने के लिए लगातार अपनी छिपने की जगहें बदल रहा था. हाल ही में, उसने चपाडांगा में एक घर बनाया था और वहीं छिपकर रह रहा था. मुफस्सिल पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि वह वारंटी अपनी नई छिपने की जगह पर मौजूद है. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस की एक टीम ने देर रात चपाडांगा में छापा मारा और उसे सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया.
Jharkhand Breaking News Live Update: खूंटी: दुर्घटना रहित सड़क निर्माण नहीं होने से हो रही दुर्घटना
खूंटी जिले के रानिया पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत सर्वो घाटी को काटकर एक सड़क बनाई गई है, लेकिन यहां भारी वाहनों से जुड़े हादसे अक्सर होते रहते हैं. सड़क के घुमावदार रास्ते को समझने और वाहनों की गति पर नियंत्रण बनाए रखने में चालकों की असमर्थता के कारण, कई भारी वाहन पलट गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं. हाल ही में, सड़क किनारे एक ट्रक पलट गया, और उसके नीचे दब जाने से दो लोगों की जान चली गई. स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि सड़क के निर्माण के शुरुआती चरण में ही इसे दुर्घटना-मुक्त बनाने पर उचित ध्यान दिया गया होता, तो शायद आज इतनी बार-बार ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हो रही होतीं.
Jharkhand Breaking News Live Today: बोकारो रेलवे स्टेशन पर चोरी करते रंगेहाथ युवक गिरफ्तार
बोकारो रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों के सामान और पर्स की चोरी करते हुए एक युवक को रंगेहाथ पकड़ लिया गया, जिसके बाद जीआरपी ने उसे गिरफ्तार कर लिया. जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के तेतूहोती गांव का निवासी बुलेट महतो बताया जा रहा है, जो स्टेशन पर यात्रियों के बीच चोरी कर रहा था, तभी पीड़ित यात्री ने उसे देख लिया और शोर मचा दिया, जिसके बाद आसपास मौजूद यात्रियों ने उसे पकड़कर उसकी पिटाई कर दी और जीआरपी के हवाले कर दिया, जहां पुलिस ने उसका मेडिकल कराकर उसे जेल भेज दिया, हालांकि इस मामले में पुलिस ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है.
Jharkhand Breaking News Live Update: रांची BJP 47वां स्थापना दिवस
रांची BJP 6 अप्रैल को पार्टी का 47वां स्थापना दिवस मनाएगी. 5 अप्रैल से 12 अप्रैल तक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला चलेगी, जिसके दौरान BJP के नेता और कार्यकर्ता शहर से लेकर गांवों तक केंद्र सरकार की उपलब्धियों को उजागर करेंगे.
Jharkhand Breaking News Live Today: टांडाबस्ती हादसे पर सरयू राय का दौरा, पुनर्वास और सुरक्षा पर उठे सवाल
धनबाद जिले के सोनारडीह ओपी क्षेत्र के टांडाबस्ती में मंगलवार को हुए बड़े हादसे में दो घर जमींदोज हो गए थे, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी. चौथे दिन जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लेते हुए पीड़ितों से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि क्षेत्र पूरी तरह डेंजर जोन है और भूधसान व गैस रिसाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बीसीसीएल और संबंधित एजेंसियां लोगों के पुनर्वास को लेकर गंभीर नहीं हैं. विधायक ने डीजीएमएस की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सभी जिम्मेदार संस्थाओं को मिलकर प्रभावित लोगों के सुरक्षित पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए.
Jharkhand Breaking News Live Update: झारखंड में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ीं
झारखंड में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा और सिविल कोर्ट में सहायक लिपिक भर्ती के लिए साक्षात्कार परीक्षा, दोनों ही 19 अप्रैल को हैं. दोनों परीक्षाओं की तारीख एक ही होने से उम्मीदवारों की परेशानियां बढ़ गई हैं. यदि तारीख नहीं बदली जाती है, तो सैकड़ों उम्मीदवारों को केवल एक ही परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा. 14वीं JPSC PT परीक्षा 19 अप्रैल को दो पालियों में आयोजित की जाएगी.
Jharkhand Breaking News Live Update: चतरा: सड़क हादसे ने ली भाई की जान
चतरा में शादी का कार्ड छपवाने गए भाई-बहन हादसे का शिकार हो गए, जिसमें भाई की मौत हो गई है. वहीं, बहन घायल है, जिसका इलाज जारी है.