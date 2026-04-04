Jharkhand News Highlights: सिमडेगा में नशीली दवा के कारोबार पर पुलिस की कार्रवाई, एक गिरफ्तार, पूछताछ के बाद भेजा गया जेल

Jharkhand Breaking News Live Update: पाकुड़ के मुफस्सिल पुलिस स्टेशन की पुलिस ने एक ऐसे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है, जो पिछले तीन सालों से फरार चल रहा था. गिरफ्तार आरोपी की पहचान मिस्कातुल आलम के रूप में हुई है, जो मुफस्सिल पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलामी गांव का रहने वाला है. उसे नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चपाडांगा से पकड़ा गया, जहां वह छिपकर रह रहा था. रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी पिछले तीन सालों से पुलिस से बचने के लिए लगातार अपनी छिपने की जगहें बदल रहा था. हाल ही में, उसने चपाडांगा में एक घर बनाया था और वहीं छिपकर रह रहा था. मुफस्सिल पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि वह वारंटी अपनी नई छिपने की जगह पर मौजूद है. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस की एक टीम ने देर रात चपाडांगा में छापा मारा और उसे सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया.

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