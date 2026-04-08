Jharkhand Breaking News Live Today: पश्चिम बंगाल चुनाव में कांग्रेस ने झारखंड के तीन नेताओं पर जताया भरोसा, बनाया स्टार प्रचारक

Jharkhand Breaking News Live Update: पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के लिए ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस पूरी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में है. बंगाल में होने वाले पहले फेज के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें झारखंड के तीन नेताओं पर भी भरोसा जताया गया है.
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Jharkhand Breaking News Live Update: पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के लिए ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस पूरी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में है. बंगाल में होने वाले पहले फेज के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें झारखंड के तीन नेताओं पर भी भरोसा जताया गया है. स्टार प्रचारक के रूप में मंत्री इरफान अंसारी मंत्री दीपिका पांडे और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को जिम्मेदारी दी गई है. पश्चिम बंगाल में मिलने वाली जिम्मेदारी से नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है. मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि ये निर्णय न केवल उनकी वर्षों की मेहनत समर्पण और जन सेवा का सम्मान है, बल्कि झारखंड की आवाज को राष्ट्रीय मंच पर सशक्त रूप से प्रस्तुत करने का भी प्रतीक है. वहीं, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने पार्टी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बंगाल के लिए उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर जिम्मेदारी मिलना एक गर्व की बात है और पूरी शिद्दत के साथ वह बंगाल चुनाव में प्रचार करेंगे. साथ ही, पूर्व विधायक और बंगाल की सह प्रभारी अंबा प्रसाद भी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा बनाए गए स्टार प्रचारक को लेकर काफी उत्साहित है और उन्होंने पार्टी वाला कमान के द्वारा भरोसा जताए जाने पर आभार व्यक्त किया.
Jharkhand Breaking News Live Update: रांची में अपराधियों का दुस्साहस
राजधानी रांची में अपराधियों का दुस्साहस एक बार फिर देखने को मिला. अपराधियों ने सरेआम हथियार की नोक पर लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया और फिर आराम से फरार हो गए. रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के व्यस्तम इलाके में स्थित जेवर दुकान को अपराधियों ने निशाना बनाया. तीन की संख्या में अपराधी जेवर दुकान में दाखिल हुए, जबकि एक आरोपी बाहर ही खड़ा रहा और फिर लूट की वारदात को अंजाम दे फरार हो गए.