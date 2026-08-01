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Jharkhand Breaking News Live: JPSC के पूर्व चेयरमैन एल. ख्यांग्ते को CID का नया समन, सोमवार को फिर होगी पूछताछ

Jharkhand Breaking News Live: JPSC परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में पूर्व चेयरमैन एल. ख्यांग्ते से फिर पूछताछ की जाएगी. इसके लिए CID ने सोमवार के लिए नया समन जारी कर दिया है. बीते दिन करीब 8 घंटे तक पूछताछ की गई थी.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 01, 2026, 07:20 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:04 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: JPSC के पूर्व चेयरमैन एल. ख्यांग्ते को CID का नया समन, सोमवार को फिर होगी पूछताछ
Image Credit: Jharkhand Breaking News
01 August 2026 08:01 AM (IST)

Jharkhand Today News Live Updates: झारखंड में आज बारिश

झारखंड में मौसम का हाल रोज बदल रहा है. आज राजधानी रांची और आस-पास के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है. कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ आंधी-तूफान भी आ सकता है. ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि वे खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें और सुरक्षित जगहों पर रहें. बारिश से तापमान कम होने और उमस से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. 

01 August 2026 07:36 AM (IST)

Jharkhand Today News Live Updates: शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती

रांची में शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज एक भव्य 'कलश वंदन यात्रा' आयोजित की जा रही है. यह यात्रा दोपहर 3 बजे रांची के पिस्का मोड़ से शुरू होगी और इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है. इस दौरान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और जन-प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे और यह यात्रा धार्मिक और सामाजिक समरसता का संदेश देगी.

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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