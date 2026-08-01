/Jharkhand Breaking News Live: JPSC के पूर्व चेयरमैन एल. ख्यांग्ते को CID का नया समन, सोमवार को फिर होगी पूछताछ

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Jharkhand Today News Live Updates: झारखंड में आज बारिश
झारखंड में मौसम का हाल रोज बदल रहा है. आज राजधानी रांची और आस-पास के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है. कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ आंधी-तूफान भी आ सकता है. ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि वे खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें और सुरक्षित जगहों पर रहें. बारिश से तापमान कम होने और उमस से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.
Jharkhand Today News Live Updates: शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती
रांची में शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज एक भव्य 'कलश वंदन यात्रा' आयोजित की जा रही है. यह यात्रा दोपहर 3 बजे रांची के पिस्का मोड़ से शुरू होगी और इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है. इस दौरान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और जन-प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे और यह यात्रा धार्मिक और सामाजिक समरसता का संदेश देगी.
Jharkhand Breaking News Live: JPSC परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में CID की कार्रवाई और पूछताछ जारी है. पूर्व चेयरमैन एल. ख्यांग्ते से फिर पूछताछ की जाएगी, जिसके लिए CID ने सोमवार के लिए नया समन जारी किया है. CID अधिकारियों ने पहले शुक्रवार (31 जुलाई, 2026) को आठ घंटे तक पूछताछ की थी. साथ ही, रिमांड पर लिए गए आरोपियों और पूर्व चेयरमैन के बयानों का क्रॉस एग्जामिनेशन कराकर जांच की गई थी.