Jharkhand Breaking News Live: पाकुड़ में नाबालिग से गैंगरेप मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 घंटे में 2 नाबालिग समेत 7 आरोपी गिरफ्तार

Jharkhand Breaking News Live Updates: गुमला जिले के सिसई प्रखंड की भदौली पंचायत के पोटरो गांव में लगातार चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में आक्रोश है. चोरों ने बालेश्वर साहु के घर को निशाना बनाते हुए अलग-अलग तिथियों में चार बार ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया. दहशत का आलम यह है कि पीड़ित परिवार ने भयवश घर छोड़ दिया है.
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Jharkhand Breaking News Live Today: पाकुड़ जिले के महेशपुर में पुलिस ने नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बड़ी कार्रवाई किया है. पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म मामले का खुलासा किया है. मामले में पुलिस ने दो नाबालिग समेत कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया है. घटना बीते 16 मई की रात को हुई थी. एसपी अनुदीप सिंह ने बताया कि महेशपुर थाना क्षेत्र में 16 मई की रात एक 13 वर्षीय बच्ची के साथ सात लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था. बच्ची को जबरन उठा कर इन लोगों ने दुष्कर्म किया. सूचना मिलते ही महेशपुर एसडीपीओ विजय कुमार के नेतृत्व में एक SIT पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसने तुरंत अनुसंधान शुरू किया. गठित टीम ने वैज्ञानिक, मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर छापेमारी की. इसमें अविनाश सोरेन, बबूटा सोरेन, अंसार टुडू, बबनु हेंब्रम और कार्तिक मुर्मू को गिरफ्तार किया गया है. इसके अतिरिक्त, दो नाबालिगों को भी इस मामले में संलिप्तता के आरोप में निरुद्ध किया गया है.
Jharkhand Breaking News Live: 24 घंटे के अंदर बुजुर्ग को मिला योजना का लाभ, उपायुक्त रांची सहित मुख्यमंत्री का किया धन्यवाद
रांची के रहने वाले 85 वर्षीय बुजुर्ग राधेश्याम नाथ को अंचल अधिकारी ने उनके घर में जाकर उन्हें सर्वजन पेंशन योजना की स्वीकृति पत्र और आयुष्मान कार्ड सौंपा है. रांची के उपायुक्त के पास बुजुर्ग के द्वारा किए गए फरियाद के 24 घंटे के अंदर ही उन्हें योजना का लाभ दिया गया, जिससे बुजुर्ग व्यक्ति ने उपायुक्त के साथ-साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का धन्यवाद किया है और कहा कि उन्हें इतनी जल्दी मदद मिलने की उम्मीद नहीं थी.
दरअसल, पूरा मामला शनिवार को शुरू होता है. जब 85 वर्षीय राधेश्याम नाथ लड़खड़ाते कदमों से उम्मीद लेकर समाहरणालय पहुंचे थे. उम्र का बोझ चेहरे पर साफ दिख रहा था, लेकिन आंखों में एक आस थी, शायद आज उनकी बात कोई सुन लें. तभी रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की नजर उन पर पड़ी. मीटिंग के लिए जाते हुए उपायुक्त रुक गए. उन्होंने बुजुर्ग को अंदर बुलाया, कुर्सी पर बैठाया और समस्या जानी.किशोरगंज निवासी राधेश्याम नाथ ने बताया कि उन्हें आयुष्मान कार्ड और वृद्धा पेंशन की जरूरत है. यह सुनते ही उपायुक्त ने खुद उनके कागजात देखे. इतना ही नहीं, उन्होंने स्वयं पासबुक और आधार कार्ड की फोटो कॉपी की और प्रक्रिया आगे बढ़ा दी. जाते-जाते बुजुर्ग ने उपायुक्त के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और 24 घंटे के अंदर बुजुर्ग को योजना से जोड़ दिया गया.
Jharkhand Breaking News Live: सिसई में चोरी से दहशत, एक ही घर में चार वारदात के बाद ग्रामीणों ने थाना घेरा
गुमला जिले के सिसई प्रखंड की भदौली पंचायत के पोटरो गांव में लगातार चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में आक्रोश है. चोरों ने बालेश्वर साहु के घर को निशाना बनाते हुए अलग-अलग तिथियों में चार बार ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया. दहशत का आलम यह है कि पीड़ित परिवार ने भयवश घर छोड़ दिया है.