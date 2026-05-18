Jharkhand Breaking News Live: पाकुड़ में नाबालिग से गैंगरेप मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 घंटे में 2 नाबालिग समेत 7 आरोपी गिरफ्तार

Jharkhand Breaking News Live Today: पाकुड़ जिले के महेशपुर में पुलिस ने नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बड़ी कार्रवाई किया है. पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म मामले का खुलासा किया है. मामले में पुलिस ने दो नाबालिग समेत कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया है. घटना बीते 16 मई की रात को हुई थी. एसपी अनुदीप सिंह ने बताया कि महेशपुर थाना क्षेत्र में 16 मई की रात एक 13 वर्षीय बच्ची के साथ सात लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था. बच्ची को जबरन उठा कर इन लोगों ने दुष्कर्म किया. सूचना मिलते ही महेशपुर एसडीपीओ विजय कुमार के नेतृत्व में एक SIT पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसने तुरंत अनुसंधान शुरू किया. गठित टीम ने वैज्ञानिक, मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर छापेमारी की. इसमें अविनाश सोरेन, बबूटा सोरेन, अंसार टुडू, बबनु हेंब्रम और कार्तिक मुर्मू को गिरफ्तार किया गया है. इसके अतिरिक्त, दो नाबालिगों को भी इस मामले में संलिप्तता के आरोप में निरुद्ध किया गया है.

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