Jharkhand Breaking News Live: चतरा में सड़क हादसे में वृद्ध की मौत, गुमला में CCTV के सामने से दिव्यांग गाय ले उड़े मवेशी चोर

Jharkhand Breaking News Live: चतरा जिले में सड़क हादसों का कहर लगातार जारी है. अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुए दो सड़क हादसों में एक वृद्ध की मौत हो गई, जबकि तीन युवक घायल हो गए. पहली घटना सदर थाना क्षेत्र के टीकर गांव की है, जहां राम भजन राम दांगी अपने घर के पास सड़क किनारे खड़े थे. इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक सवार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. गंभीर रूप से घायल राम भजन को सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हजारीबाग रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. वहीं, गुमला जिले चैनपुर थाना क्षेत्र के प्रेमनगर में बीती रात मवेशी चोरों ने फिर वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दी. घर के बाहर बंधी एक दिव्यांग सफेद गाय को अज्ञात चोर तड़के करीब 3 बजे चोरी कर ले गए. पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें एक युवक गाय और बैलों को पकड़कर वाहन में लोड करते साफ दिखाई दे रहा है.

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