/Jharkhand Breaking News Live: झारखंड वोटर लिस्ट से 40 लाख नाम हटने की संभावना, 5 अगस्त को जारी होगी ड्राफ्ट लिस्ट

Jharkhand Breaking News Live: झारखंड में SIR का काम अपने आखिरी चरण में है. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जानी है. अलग-अलग वजहों से लगभग 40 लाख वोटरों के लिस्ट से बाहर होने की संभावना है. अभी कुल 2 करोड़ 64 लाख 63 हजार वोटर रजिस्टर्ड हैं, हालांकि 61,000 लोगों ने अभी तक एन्यूमरेशन फॉर्म पर साइन नहीं किया है. वहीं, झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए 4 अगस्त से आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है. 5 अगस्त को सचिवालय में मानव श्रृंखला बनाई जाएगी और 6 से 12 अगस्त तक 'ब्लैक बैज सप्ताह' मनाया जाएगा. मुख्य मांगों में संयुक्त सचिव और उप सचिव के पद बनाना, लंबित पदोन्नतियों का समाधान करना और कैडर पुनर्गठन से पहले संघ के साथ परामर्श करना शामिल है.