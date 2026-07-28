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Jharkhand Breaking News Live: झारखंड वोटर लिस्ट से 40 लाख नाम हटने की संभावना, 5 अगस्त को जारी होगी ड्राफ्ट लिस्ट

Jharkhand Breaking News Live: झारखंड में SIR का काम अपने आखिरी चरण में है. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जानी है. अलग-अलग वजहों से लगभग 40 लाख वोटरों के लिस्ट से बाहर होने की संभावना है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 28, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 03:26 PM IST
Jharkhand Breaking News Live: झारखंड वोटर लिस्ट से 40 लाख नाम हटने की संभावना, 5 अगस्त को जारी होगी ड्राफ्ट लिस्ट
Image Credit: Jharkhand Breaking News
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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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