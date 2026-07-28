/Jharkhand Breaking News Live: झारखंड वोटर लिस्ट से 40 लाख नाम हटने की संभावना, 5 अगस्त को जारी होगी ड्राफ्ट लिस्ट

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Jharkhand Breaking News Live Update: सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 16 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर
रांची : सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी...16 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर...11 आधुनिक हथियार, 38 मैगजीन, 1,562 कारतूस सौंपे#BiharNews pic.twitter.com/ImP7t9xRhP
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Jharkhand Breaking News Live Update: झारखंड के 9 जिलों में आज भारी बारिश का अनुमान, रांची समेत अन्य जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी
Jharkhand Weather : झारखंड के 9 जिलों में आज भारी बारिश का अनुमान... रांची समेत अन्य जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी#JharkhandNews pic.twitter.com/06kkFDrABF
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Jharkhand Breaking News Live Update: लातेहार में सरकारी बागान में 65 एकड़ में हो रही खेती, ग्रामीणों की आय और रोजगार का बड़ा माध्यम
लातेहार : सरकारी बागान में 65 एकड़ में हो रही खेती...ग्रामीणों की आय और रोजगार का बड़ा माध्यम...हर साल करीब 4.500 क्विंटल नाशपाती उत्पादन#JharkhandNews pic.twitter.com/ZH19Ei1YHu
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Jharkhand Breaking News Live Update: चतरा में 7 महीने से वेतन भुगतान नहीं होने से नाराजगी, आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन
चतरा : 7 महीने से वेतन भुगतान नहीं होने से नाराजगी... आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन#JharkhandNews pic.twitter.com/Fy3Jt46nkD
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Jharkhand Breaking News Live Update: जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष पहुंचे सीआईडी दफ्तर, सीआईडी ने पूछताछ को लेकर जारी किया था समन
Jharkhand Breaking News Live Update: रांची: 14वीं JPSC पीटी परीक्षा विवाद को लेकर बड़ी खबर, परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं पर होगा सवाल-जवाब
रांची : 14वीं JPSC पीटी परीक्षा विवाद को लेकर बड़ी खबर... परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं पर होगा सवाल-जवाब#JharkhandNews pic.twitter.com/qKYgefxtR1
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Jharkhand Breaking News Live: झारखंड में SIR का काम अपने आखिरी चरण में है. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जानी है. अलग-अलग वजहों से लगभग 40 लाख वोटरों के लिस्ट से बाहर होने की संभावना है. अभी कुल 2 करोड़ 64 लाख 63 हजार वोटर रजिस्टर्ड हैं, हालांकि 61,000 लोगों ने अभी तक एन्यूमरेशन फॉर्म पर साइन नहीं किया है. वहीं, झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए 4 अगस्त से आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है. 5 अगस्त को सचिवालय में मानव श्रृंखला बनाई जाएगी और 6 से 12 अगस्त तक 'ब्लैक बैज सप्ताह' मनाया जाएगा. मुख्य मांगों में संयुक्त सचिव और उप सचिव के पद बनाना, लंबित पदोन्नतियों का समाधान करना और कैडर पुनर्गठन से पहले संघ के साथ परामर्श करना शामिल है.