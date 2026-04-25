Jharkhand Breaking News Live: चतरा में मुंडन संस्कार में आए 8 वर्षीय मासूम की तालाब में डूबने से मौत, मातम में बदली खुशियां

Jharkhand News Today Live Updates: चतरा में एक मुंडन के जश्न का माहौल तब मातम में बदल गया, जब 8 साल का लड्डू नाम का मासूम तालाब में डूब गया. यह दिल दहला देने वाली घटना सदर पुलिस स्टेशन के इलाके में पड़ने वाले पकरिया गांव में हुई. मिली जानकारी के अनुसार, थाना क्षेत्र के ही सलैया गांव का रहने वाला 8 वर्षीय लड्डू उर्फ सुनील कुमार अपने बुआ के घर आयोजित एक मुंडन कार्यक्रम में शामिल होने आया था. इस कार्यक्रम के दौरान, वह अपनी मौसी के साथ पास के एक तालाब पर गया, जहां वह कपड़े धो रही थीं. खेलते-खेलते सुनील पानी में उतर गया. वह जल्द ही तालाब के गहरे हिस्से में फंस गया और डूबने लगा. जब परिवार वालों ने उसकी मदद के लिए चीखें सुनीं, तो वे फौरन उसे पानी से बाहर निकालकर सदर अस्पताल ले गए. इस दौरान अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. जैसे ही उस मासूम बच्चे की मौत की खबर जश्न मना रहे परिवार तक पहुंची, वहां सन्नाटा छा गया और जश्न की खुशी की जगह रोने-पीटने और मातम ने ले ली. पुलिस को इस घटना की जानकारी दे दी गई है.

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