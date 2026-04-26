Jharkhand Breaking News Live: जमशेदपुर में चाकूबाजी में 4 घायल, तो गढ़वा में गर्मी के चलते आग का गोला बनी कार

Jharkhand News Live: गढ़वा जिले में इनदिनों भीषण गर्मी का प्रकोप है, जिसके चलते एक खड़ी कार मे अचानक आग लग गई, गनीमत रही की समय रहते चालक ने उत्तर कर अपनी जान बचा ली.
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Jharkhand Breaking News Live: झारखंड के जमशेदपुर से आजादनगर थाना क्षेत्र में देर रात आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. जहां चाकूबाजी घटना में चार लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित नूर कॉलोनी में अचानक विवाद बढ़ गया. बताया जा रहा है कि पहले कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते खूनी झड़प में बदल गई. इस दौरान अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार, भुजाली से हमला कर दिया. गढ़वा जिले में इनदिनों भीषण गर्मी का प्रकोप है, जिसके चलते एक खड़ी कार मे अचानक आग लग गई, गनीमत रही की समय रहते चालक ने उत्तर कर अपनी जान बचा ली.
Jharkhand Breaking News Live: सुबह से अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा
रांची के 117 सेंटर में आयोजित झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के रविवार की सुबह से अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जब वह सेंटर पहुंचे. मगर, सेंटर कोड से होने के बावजूद उनका रोल नंबर केंद्र में मैच नहीं कर रहा था. केंद्र में रोल नंबर मैच नहीं होने की वजह से अभ्यर्थी काफी परेशान दिखे, उनका कहना था कि वह हजारीबाग, पाकुड़, गोड्डा जैसे जिलों से परीक्षा लिखने के लिए शनिवार देर रात ही रांची पहुंच गए हैं, लेकिन उनके सेंटर में कंफ्यूजन है.
Jharkhand Breaking News Live: गढ़वा में गर्मी के चलते आग का गोला बनी कार
गढ़वा जिले में एक खड़ी कार में अचानक आग लग गई. गनीमत रही कि समय रहते चालक ने उत्तर कर अपनी जान बचा ली. गढ़वा शहर के दानारो नदी बाईपास के पास एक इक्को कार खड़ी थी, जिसमें उसका चालक और बाजार का सामान भरा पड़ा था. चालक को जैसे ही आग की गंध लगी उसने समय रहते गाड़ी से छलांग लगाई, जिसके बाद पूरी गाड़ी देखते ही देखते आग के लपटों में तब्दील हो गई और कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई.