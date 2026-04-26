Jharkhand Breaking News Live: जमशेदपुर में चाकूबाजी में 4 घायल, तो गढ़वा में गर्मी के चलते आग का गोला बनी कार

Jharkhand Breaking News Live: झारखंड के जमशेदपुर से आजादनगर थाना क्षेत्र में देर रात आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. जहां चाकूबाजी घटना में चार लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित नूर कॉलोनी में अचानक विवाद बढ़ गया. बताया जा रहा है कि पहले कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते खूनी झड़प में बदल गई. इस दौरान अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार, भुजाली से हमला कर दिया. गढ़वा जिले में इनदिनों भीषण गर्मी का प्रकोप है, जिसके चलते एक खड़ी कार मे अचानक आग लग गई, गनीमत रही की समय रहते चालक ने उत्तर कर अपनी जान बचा ली.

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