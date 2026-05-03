Jharkhand Breaking News Live: गिरिडीह में शादी में जूठे पत्तल फेंकने पर विवाद, पड़ोसियों ने पति-पत्नी-बेटे को रॉड-डंडे से पीटा

Jharkhand Today Breaking News Live: गिरिडीह के नवडीहा ओपी थाना क्षेत्र के सियाटांड गांव में शनिवार (2 मई) की रात शादी समारोह के दौरान बवाल हो गया. जूठे पत्तल फेंकने को लेकर विवाद में पड़ोसियों ने एक ही परिवार के तीन लोगों को लाठी-डंडे और रॉड से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया. पीड़ित परिवार के यहां शादी में ग्रामीण रीति-रिवाज से खाना खिलाने का कार्यक्रम चल रहा था. जूठे पत्तल फेंकने को लेकर पड़ोसियों से विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर पड़ोसियों ने योजनाबद्ध तरीके से लाठी-डंडे और रॉड से हमला कर दिया, जिसमें पति, पत्नी और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद परिजन सबसे पहले घायलों को नवडीहा थाना ले गए. वहां से पुलिस ने इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.

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