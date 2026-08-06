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Jharkhand Breaking News Live: झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन सदन के बाहर JPSC विवाद को लेकर हंगामा

Jharkhand Breaking News Live: आज से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गई है. यह सत्र 6 अगस्त से 12 अगस्त तक चलेगा और कार्यवाही सुबह 11:00 बजे शुरू होगी.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 06, 2026, 07:16 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 10:51 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन सदन के बाहर JPSC विवाद को लेकर हंगामा
Image Credit: Jharkhand Breaking News
06 August 2026 10:47 AM (IST)

Jharkhand Breaking News Today Update: पाकुड़ में डबल मर्डर

पाकुड़: लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और सास की हत्या कर दी. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है. हत्यारा फरार है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है.

06 August 2026 10:41 AM (IST)

Jharkhand Breaking News Today Update: रांची में जारी छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर बोले मंत्री राधाकृष्ण किशोर

झारखंड सरकार में मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश में कई भर्ती परिक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में जारी छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर कहा- बहुत साफ बात है कि ये पेपर लीक का मामला नहीं है. ये बैक डोर से और गलत मतलब के साथ लोगों की नियुक्ति करने की बात है. इसमें वो एजेंसी दोषी है जिसने प्रश्नों को या पहले से ही लोगों को सीट कर रखा था. सरकार का दायित्व है कि ऐसे मामलों में जिन लोगों की संलिप्तता है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो. जो प्रतिबद्धता मुख्यमंत्री और हमारी सरकार में है. जो वास्तविक छात्र हैं, वे भी चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले और इसका पटाक्षेप हो, सरकार भी यही चाहती है. सांकेतिक रूप से राज्य का विपक्ष भी सरकार को सहयोग करे कि छात्रों से जुड़े विषय का पटाक्षेप हो.

06 August 2026 09:54 AM (IST)

Jharkhand Breaking News Today Update: JPSC परीक्षा गड़बड़ी मामला, CID ने पांच और लोगों को गिरफ्तार किया

झारखंड में JPSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही CID ने बुधवार को पांच और लोगों को गिरफ्तार किया. अब गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या 19 हो गई है.

06 August 2026 09:45 AM (IST)

Jharkhand Breaking News Today Update: पूरा विपक्ष छात्रों के साथ- सांसद अवधेश प्रसाद

समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने झारखंड में कई भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में जारी छात्र आंदोलन पर कहा- झारखंड हिंदुस्तान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और पूरा विपक्ष वहां के छात्रों के साथ है. झारखंड सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच आज संभावित मुलाकात पर उन्होंने कहा कि मुलाकात के बाद ही कुछ कहना उचित होगा.

06 August 2026 09:33 AM (IST)

Jharkhand Breaking News Today Update: छात्र नेता रवींद्र पासवान बोले- हम संवाद के लिए तैयार

JPSC Student Protest: छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा- सरकार की ओर से हमें SDO के जरिए एक संदेश मिला. चूंकि सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, इसलिए हमने भी छात्रों के तौर पर SDO को बता दिया है कि हम संवाद के लिए तैयार हैं. लोकतांत्रिक देश या राज्य में संवाद से ही बात बनती है, ये बहुत जरूरी है. हमारी मुख्य शर्त यह है कि संवाद सीधे मुख्यमंत्री के साथ हो, और हमें भरोसा दिलाया गया है कि मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे. दूसरी बात, हम चाहते हैं कि बातचीत के दौरान कम से कम दो मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहें. हम चाहते हैं कि बातचीत मीडिया की मौजूदगी में हो. SDO ने हमसे कहा है कि हम अपने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम सुबह 10:00 बजे से पहले जमा कर दें, जिसके बाद बैठक की तारीख और समय बताया जाएगा.

06 August 2026 09:31 AM (IST)

Jharkhand Breaking News Today Update: देवेंद्र नाथ महतो के भूख हड़ताल का पांचवां दिन

रांची: छात्र नेता और JLKM नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा- सोनम वांगचुक से बात करने के बाद मैं जल ग्रहण कर रहा हूं. अभी भी भूख हड़ताल जारी है. आज भूख हड़ताल का पांचवां दिन है. ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं होगी, साथ ही झारखंड के सभी छात्र संतुष्ट नहीं हो जाते हैं. आज सरकार से बातचीत होनी है.

06 August 2026 09:28 AM (IST)

Jharkhand Breaking News Today Update: JPSC, JSSC CGL गड़बड़ी मामले को लेकर क्या बोले मंत्री रामकृपाल यादव?

बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने JPSC, JSSC CGL और कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर कहा- झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से जो गड़बड़ी हुई है, उसके खिलाफ झारखंड के बच्चे आंदोलित हैं. मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस विषय को दो नजर से नहीं देखना चाहिए. कांग्रेस पार्टी, जो इतना हंगामा कर रही थी वो कहां है? ये दिख रहा है कि आप विषय को नहीं उठाते हैं बल्कि आप केवल सरकार और पार्टी को टारगेट करते हैं. राहुल गांधी, वहां भी आपकी सरकार है, आप सरकार के साथ सहयोगी दल में हैं. यदि विषयवार आप देशभर में कोई सवाल उठा रहे हैं, चाहें वो नीट मामला हो या कोई और तो आपको इन छात्रों का समर्थन करना चाहिए.

06 August 2026 08:04 AM (IST)

Jharkhand Breaking News Today Update: JPSC परीक्षा में गड़बड़ी मामले में कार्रवाई

JPSC परीक्षा गड़बड़ी मामला: रांची और लखनऊ से पांच और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. डिजिटल और अहम सबूत जब्त किए गए हैं. JPSC परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में CID की कार्रवाई जारी है. केस नंबर 16/2026 में पांच और लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यह ऑपरेशन रांची और उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद से चलाया गया. आरोपों में धोखाधड़ी और परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का इस्तेमाल शामिल है. गिरफ्तार लोगों में TDPL से जुड़ा एक कर्मचारी और अन्य लोग शामिल हैं. छापेमारी के दौरान डिजिटल और दस्तावेजी सबूत जब्त किए गए. CID ने कहा कि जांच जारी है और सबूतों के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

06 August 2026 07:36 AM (IST)

Jharkhand Breaking News Today Update: आज से शुरू हो रहा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र

रांची: झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और यह 6 अगस्त से 12 अगस्त तक चलेगा. कार्यवाही सुबह 11:00 बजे शुरू होगी. कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की संभावना है. मुख्य एजेंडे में प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और विधायी कामकाज शामिल हैं. JPSC, कानून-व्यवस्था और जनहित के मुद्दों पर हंगामे की आशंका है.

06 August 2026 07:28 AM (IST)

Jharkhand Breaking News Today Update: झारखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट

रांची: साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, आज रांची, सिमडेगा, लातेहार, गुमला, खूंटी, गढ़वा, पलामू और चतरा में भारी बारिश होने की संभावना है. इन जिलों के लिए बिजली गिरने को लेकर 'ऑरेंज अलर्ट' और बारिश के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है. साथ ही, 7 और 8 अगस्त को भी कई जिलों में बारिश का अनुमान है.

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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