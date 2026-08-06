/Jharkhand Breaking News Live: झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन सदन के बाहर JPSC विवाद को लेकर हंगामा

Jharkhand Breaking News Today Update: छात्र नेता रवींद्र पासवान बोले- हम संवाद के लिए तैयार

JPSC Student Protest: छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा- सरकार की ओर से हमें SDO के जरिए एक संदेश मिला. चूंकि सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, इसलिए हमने भी छात्रों के तौर पर SDO को बता दिया है कि हम संवाद के लिए तैयार हैं. लोकतांत्रिक देश या राज्य में संवाद से ही बात बनती है, ये बहुत जरूरी है. हमारी मुख्य शर्त यह है कि संवाद सीधे मुख्यमंत्री के साथ हो, और हमें भरोसा दिलाया गया है कि मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे. दूसरी बात, हम चाहते हैं कि बातचीत के दौरान कम से कम दो मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहें. हम चाहते हैं कि बातचीत मीडिया की मौजूदगी में हो. SDO ने हमसे कहा है कि हम अपने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम सुबह 10:00 बजे से पहले जमा कर दें, जिसके बाद बैठक की तारीख और समय बताया जाएगा.