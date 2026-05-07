Jharkhand Breaking News Live: फ्रिज, कूलर, कपड़ा, अनाज...सब जलकर राख, चतरा में देर रात मची अफरा-तफरी

Jharkhand Breaking News Live: झारखंड के चतरा जिले के एक मकान में अचानक आग लगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस अग्निकांड में एक लाख से अधिक का सामान जलकर खाक हो गया है. घटना जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के गोदोबार गांव की है. जहां नागेंद्र पांडेय के किराए के मकान में बीती देर रात को आग लग गई. हालांकि, ग्रामीणों की ओर से आग पर काबू पाने का हरसंभव प्रयास किया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक घर के अंदर रखे फ्रिज, कूलर, कपड़ा, अनाज के साथ साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो चुके थे. आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जाता है. वहीं, पीड़ित व्यक्ति ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है.

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