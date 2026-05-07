Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3207545
Zee Bihar JharkhandJharkhand

Jharkhand Breaking News Live: फ्रिज, कूलर, कपड़ा, अनाज...सब जलकर राख, चतरा में देर रात मची अफरा-तफरी

Jharkhand News Today Live Updates: चतरा में शॉर्ट सर्किट का कहर देखने को मिला है. यहां पर धू-धू कर आशियाना जला गया. इस आग की घटना में लाखों की संपत्ति के साथ जरूरी दस्तावेज भी राख हो गए.

Written By  Shailendra |Last Updated: May 07, 2026, 06:53 AM IST

Trending Photos

झारखंड न्यूज (File Photo)
झारखंड न्यूज (File Photo)
LIVE Blog

Jharkhand Breaking News Live: झारखंड के चतरा जिले के एक मकान में अचानक आग लगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस अग्निकांड में एक लाख से अधिक का सामान जलकर खाक हो गया है. घटना जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के गोदोबार गांव की है. जहां नागेंद्र पांडेय के किराए के मकान में बीती देर रात को आग लग गई. हालांकि, ग्रामीणों की ओर से आग पर काबू पाने का हरसंभव प्रयास किया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक घर के अंदर रखे फ्रिज, कूलर, कपड़ा, अनाज के साथ साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो चुके थे. आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जाता है. वहीं, पीड़ित व्यक्ति ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है.

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Jharkhand breaking news

Trending news

Nalanda News
नालंदा: सालों से खराब पड़ी पुलिया को ग्रामीणों ने श्रमदान और चंदे से किया दुरुस्त
Patna Weather
शपथ ग्रहण से पहले रातभर चला 'ऑपरेशन सुखाओ', देखें अब कैसे हैं गांधी मैदान के हाल?
Jharkhand breaking news
Jharkhand Breaking News Live: फ्रिज, कूलर, कपड़ा, अनाज...सब जलकर राख, चतरा में देर रात मची अफरा-तफरी
Jharkhand breaking news
Jharkhand Breaking News Live: फ्रिज, कूलर, कपड़ा, अनाज...सब जलकर राख, चतरा में देर रात मची अफरा-तफरी
Bettiah news
60 लोगों ने उम्मीद छोड़ दिया था, लेकिन फिर अचानक पुलिस की घंटी बजी, लौट आई मुस्कान
Bihar cabinet expansion
सम्राट चौधरी के मंत्रिपरिषद का विस्तार आज,PM मोदी की मौजूदगी में शपथ लेंगे नए मंत्री
Bihar Police
इंडो-नेपाल बॉर्डर पर बिहार पुलिस की बड़ी स्ट्राइक, किराना दुकान में नोटों का अंबार द
RaviShankar
रविशंकर ने छात्रा को शादी के लिए धमकाया, अब पुलिस उतारेगी प्यार का भूत
patna news
सावधान पटनाइट्स! शपथ ग्रहण समारोह को लेकर शहर में बदला रहेगा ट्रैफिक का रूट
Darbhanga News
दरभंगा में मौसम का बदला मिजाज, 6 से 8 मई तक बारिश और ठंडी हवाओं का दौर रहेगा जारी