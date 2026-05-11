Jharkhand Breaking News Live: खूंटी में मुरहू की बनई नदी से दिन-दहाड़े हो रही बालू की लूट

Jharkhand Breaking News Live: खूंटी जिले में बालू की अवैध खनन जोरों पर है. सरकार की ओर से अबतक बालू घाट का निलामी नहीं किये जाने के कारण बालू का खनन लोगों को अवैध तरीके से खनन कर बिक्री करना पड़ रहा है. मुरहू थाना क्षेत्र के बनई नदी में ट्रेक्टर लगाकर बालू खनन किया जा रहा है. वहीं, बालू की निकासी के लिए ट्रैक्टर लगाकर खनन किया जाता है और शहर में ऊंचे भाव में बिक्री किया जाता है, जिसपर कोई लगाम वहीं लग पा रहा है. ये मुरहू थाना क्षेत्र के बनई नदी का है, जहां से बालू की निकासी बेधड़क कर रहे हैं.

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