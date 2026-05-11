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Jharkhand Breaking News Live: खूंटी में मुरहू की बनई नदी से दिन-दहाड़े हो रही बालू की लूट

Jharkhand News Today Live Updates: मुरहू थाना क्षेत्र के बनई नदी में ट्रेक्टर लगाकर बालू खनन किया जा रहा है. वहीं, बालू की निकासी के लिए ट्रैक्टर लगाकर खनन किया जाता है और शहर में ऊंचे भाव में बिक्री किया जाता है, जिसपर कोई लगाम वहीं लग पा रहा है. 

Written By  Shailendra |Last Updated: May 11, 2026, 07:42 AM IST

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झारखंड न्यूज (File Photo)
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Jharkhand Breaking News Live: खूंटी जिले में बालू की अवैध खनन जोरों पर है. सरकार की ओर से अबतक बालू घाट का निलामी नहीं किये जाने के कारण बालू का खनन लोगों को अवैध तरीके से खनन कर बिक्री करना पड़ रहा है. मुरहू थाना क्षेत्र के बनई नदी में ट्रेक्टर लगाकर बालू खनन किया जा रहा है. वहीं, बालू की निकासी के लिए ट्रैक्टर लगाकर खनन किया जाता है और शहर में ऊंचे भाव में बिक्री किया जाता है, जिसपर कोई लगाम वहीं लग पा रहा है. ये मुरहू थाना क्षेत्र के बनई नदी का है, जहां से बालू की निकासी बेधड़क कर रहे हैं.

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11 May 2026
07:42 AM

Jharkhand News Today Live Updates: लातेहार को मिली राजधानी एक्सप्रेस की बड़ी सौगात

लातेहार जिले के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बन गया, जब चतरा सांसद कालीचरण सिंह ने लातेहार रेलवे स्टेशन पर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव की शुरुआत कराई. लंबे समय से जिले की जनता इस मांग को उठा रही थी, जिसके बाद सांसद ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और लोको पायलट व रेलकर्मियों को माला पहनाकर मिठाई खिलाई. सांसद ने कहा कि अब यात्रियों को राजधानी एक्सप्रेस पकड़ने के लिए डालटनगंज या अन्य बड़े स्टेशनों पर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे लोगों को सीधी और सुविधाजनक रेल सेवा का लाभ मिलेगा तथा क्षेत्र के विकास, व्यापार और आवागमन को नई गति मिलेगी.

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