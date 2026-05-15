Jharkhand Breaking News Live: ट्रेजरी घोटाले की जांच अब ED के हाथ, झारखंड में सियासी बवाल

Jharkhand News Today Live Updates: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि झारखंड में लगातार अलग-अलग तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं और जांच आगे बढ़ने के बाद कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं.
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Jharkhand Breaking News Today Live: झारखंड के चर्चित ट्रेजरी घोटाले में अब ईडी की एंट्री हो गई है. अब इस पर राज्य की सियासत भी गर्मा गई है. ट्रेजरी घोटाले में ED की एंट्री पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि अभी और बड़े खुलासे होना बाकी है. अर्जुन मुंडा ने कहा कि उन्हें लगता है कि जांच के बाद कोई बड़ा मामला सामने आ सकता है. उन्होंने इसकी तुलना पुराने Fodder Scam से किया. वहीं, इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के तीसरे चरण के तहत अब झारखंड में भी मतदाता सूची की विशेष जांच की घोषणा कर दी गई है. इस ऐलान के बाद राज्य की राजनीति गरमा गई है. इस बीच पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जेल से बाहर आने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है.
Jharkhand Breaking News Live: लातेहार में बड़ा हादसा, स्कूल में गैस पाइप में लगी आग
लातेहार जिले के मोंगर पंचायत स्थित हरखा राजकीय प्राथमिक विद्यालय में गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब मिड डे मील बनाने के दौरान गैस चूल्हे के पाइप में अचानक आग लग गई. कुछ देर के लिए स्कूल परिसर में चीख-पुकार मच गई और बड़ा हादसा होते-होते टल गया. गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो सैकड़ों बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती थी. जानकारी के अनुसार, विद्यालय में हर दिन की तरह मिड डे मील रसोईया ममता देवी भोजन बनाने की तैयारी कर रही थीं. इसी दौरान गैस चूल्हे से जुड़ा पाइप अचानक निकल गया और उसमें आग लग गई. आग की तेज लपटें उठते देख रसोईया जान बचाकर वहां से भागीं. घटना के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया.
Jharkhand Breaking News Live: गुमला के सिसई में ‘डिलिस्टिंग’ की मांग पर संकल्प मार्च, दिल्ली रैली में बड़ी भागीदारी का आह्वान
गुमला में ‘डिलिस्टिंग’ की मांग को लेकर आदिवासी मूलवासियों ने सिसई में संकल्प मार्च निकाला. यह कार्यक्रम जनजाति सुरक्षा मंच के तत्वावधान में आयोजित हुआ, जो 24 मई 2026 को दिल्ली में प्रस्तावित रैली से पहले जनजागरण अभियान का हिस्सा बताया गया. मार्च की शुरुआत थाना चौक स्थित केंद्रीय सरना अखड़ा से हुई. प्रतिभागी मेन रोड होते हुए जीता पतरा पहुँचे, जहाँ यह सभा में परिवर्तित हो गया. प्रतिभागियों के हाथों में तख्तियाँ थीं और वे विभिन्न नारे लगाते हुए आगे बढ़े.
Jharkhand Breaking News Live: मुण्डारी भाषा को खूंटी जिले में सूचीबद्ध करने की मांग
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी पहुंचे और शिक्षा जगत से जुड़े एक कार्यक्रम में भाग लिया. इस दौरान उन्होंने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को शामिल किए जाने के बावजूद खूँटी जिले में मुण्डारी भाषा को सूची में स्थान नहीं मिलने पर सरकार का आईना बनने की बात कही है. उन्होंने कहा कि मुण्डारी भाषा को जेटेट में शामिल किये जाने को लेकर कहा कि राज्य सरकार को इन सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए और अगर उनका ध्यान नहीं है तो मैं भी सरकार को स्मरित कराउंगा कि इसपर विशेष ध्यान दें.
Jharkhand Breaking News Live: झारखंड में SIR की एंट्री, BJP ने Hemant Soren सरकार को घेरा
इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के तीसरे चरण के तहत अब झारखंड में भी मतदाता सूची की विशेष जांच की घोषणा कर दी गई है. इस ऐलान के बाद राज्य की राजनीति गरमा गई है. इस मुद्दे पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने मुख्यमंत्री Hemant Soren पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद बैठकर SIR को लेकर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं और जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. अमर कुमार बावरी ने कहा कि SIR एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जो समय-समय पर सभी राज्यों में कराई जाती है. इसका विरोध करके इस प्रक्रिया से बचा नहीं जा सकता.