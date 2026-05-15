Jharkhand Breaking News Live: ट्रेजरी घोटाले की जांच अब ED के हाथ, झारखंड में सियासी बवाल

Jharkhand Breaking News Today Live: झारखंड के चर्चित ट्रेजरी घोटाले में अब ईडी की एंट्री हो गई है. अब इस पर राज्य की सियासत भी गर्मा गई है. ट्रेजरी घोटाले में ED की एंट्री पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि अभी और बड़े खुलासे होना बाकी है. अर्जुन मुंडा ने कहा कि उन्हें लगता है कि जांच के बाद कोई बड़ा मामला सामने आ सकता है. उन्होंने इसकी तुलना पुराने Fodder Scam से किया. वहीं, इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के तीसरे चरण के तहत अब झारखंड में भी मतदाता सूची की विशेष जांच की घोषणा कर दी गई है. इस ऐलान के बाद राज्य की राजनीति गरमा गई है. इस बीच पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जेल से बाहर आने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है.

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