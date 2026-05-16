Jharkhand Breaking News Live: रांची सदर अस्पताल पहुंचे डीसी मंजूनाथ भजंत्री; अव्यवस्था देख बिफरे, प्रबंधन को लगाई फटकार

Jharkhand Breaking News Live: झारखंड में पेट्रोल और डीजल को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा है. एक तरफ जहां पेट्रोल पंप पर लंबी-लंबी कतार लगी है. कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिलना भी मुश्किल हो रहा है. इन सब के बीच विरोधियों का आरोप है कि केंद्र सरकार ने एक बार फिर राज्य की जनता को पेट्रोल और डीजल के लिए लाइनों में सड़क पर खड़ा करवा दिया है. वहीं, बीजेपी का साफ साफ कहना है कि वैश्विक संकट का असर देखने को मिल रहा है. अब पेट्रोल-डीजल के मुद्दे पर राजनीतिक जंग तेज हो गई है.

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