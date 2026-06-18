/Jharkhand Rajya Sabha Chunav Live: झारखंड राज्यसभा चुनाव में शुरू हुई वोटिंग, आज शाम को ही आ जाएगा रिजल्ट

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Jharkhand Rajya Sabha Chunav Live Updates: किस गठबंधन के पास है कितनी संख्या?
NDA
भाजपा : 21
आजसू पार्टी : 01
जदयू : 01
लोजपा-आर : 01
कुल : 24
INDIA ब्लॉक
झामुमो : 34
कांग्रेस : 16
राजद : 04
भाकपा माले : 02
कुल : 56
Jharkhand Rajya Sabha Chunav Live Update: झारखंड से राज्यसभा की सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है. इस चुनाव में इंडिया ब्लॉक की ओर से JMM ने बैजनाथ राम तो कांग्रेस ने प्रणव झा को अपना उम्मीदवार बनाया है. एक सीट पर झामुमो के बैजनाथ राम की जीत लगभग पक्की मानी जा रही है. वहीं, निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी को बीजेपी ने समर्थन दे रखा है. परिमल नथवानी के आने से कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की सीट फंस गई है. इस एक सीट के लिए मुकाबला काफी कड़ा हो गया है. दोनों गठबंधनों की ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं.