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Jharkhand Rajya Sabha Chunav Live: झारखंड राज्यसभा चुनाव में शुरू हुई वोटिंग, आज शाम को ही आ जाएगा रिजल्ट

Jharkhand Rajya Sabha Chunav Live Update: एक सीट पर झामुमो के बैजनाथ राम की जीत लगभग पक्की मानी जा रही है. वहीं, निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी को बीजेपी ने समर्थन दे रखा है. परिमल नथवानी के आने से कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की सीट फंस गई है. इस एक सीट के लिए मुकाबला काफी कड़ा हो गया है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 18, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:11 AM IST
Jharkhand Rajya Sabha Chunav Live: झारखंड राज्यसभा चुनाव में शुरू हुई वोटिंग, आज शाम को ही आ जाएगा रिजल्ट
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर
18 June 2026 09:11 AM (IST)

Jharkhand Rajya Sabha Chunav Live Updates: किस गठबंधन के पास है कितनी संख्या?

NDA 
भाजपा : 21
आजसू पार्टी : 01
जदयू : 01
लोजपा-आर : 01
कुल : 24

INDIA ब्लॉक
झामुमो : 34
कांग्रेस : 16
राजद : 04
भाकपा माले : 02
कुल : 56

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TAGS:
Jharkhand Rajya Sabha Chunav
Jharkhand Politics

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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