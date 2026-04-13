Jharkhand News Live: JSSC पेपर लीक कांड, रांची पुलिस का बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड अतुल वत्स समेत सॉल्वर गैंग के 5 गिरफ्तार

Jharkhand News Today Live Update: रांची में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पेपर लीक की खबरों को खारिज किया, जबकि रांची पुलिस ने अंतरराज्यीय सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ कर 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है. अभ्यर्थियों से 15 लाख रुपये तक वसूली का खुलासा भी हुआ है.
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Jharkhand News Today Live Update: रांची में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (jssc)द्वारा उत्पात सिपाही मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की खबरों का सख्ती से खंडन किया गया है. इस बीच मामले में नया मोड़ तब आया जब अतुल वत्स समेत सॉल्वर गैंग के पांच लोगों को हिरासत में लिया गया. रांची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अंतरराज्यीय पेपर लीक गिरोह का खुलासा किया है, जिसमें अभ्यर्थियों से परीक्षा पास कराने के नाम पर करीब 15 लाख रुपये प्रति उम्मीदवार वसूले जाने की बात सामने आई है.