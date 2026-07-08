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Jharkhand Breaking News Live: दिल्ली पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के सम्मेलन में होंगे शामिल

Jharkhand Breaking News: दिल्ली में आज (बुधवार, 8 जुलाई) से नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है. इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे. कार्यक्रम के पहले दिन यानी आज डिजिटल गवर्नेंस, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी पार्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल निवेश पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा होगी. इसके बाद सरकार और आईटी कंपनियों के बीच बी-टू-जी संवाद आयोजित किया जाएगा.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jul 08, 2026, 09:01 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:29 AM IST
Jharkhand Breaking News Live: दिल्ली पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के सम्मेलन में होंगे शामिल
Image Credit: झारखंड समाचार
08 July 2026 10:29 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: रांची में 65 करोड़ की लागत से बन रहा आधुनिक पुस्तकालय

रांची के मोरहाबादी में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा आधुनिक पुस्तकालय (Library) तेजी से आकार ले रहा है. करीब 65 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस छह मंजिला पुस्तकालय में एक समय में 5,000 से अधिक विद्यार्थियों के अध्ययन की व्यवस्था होगी और तीन शिफ्टों में पढ़ाई की सुविधा मिलेगी. यहां आधुनिक रीडिंग हॉल, कैफेटेरिया, डिस्कशन रूम समेत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा. पुस्तकालय की खास पहचान इसके प्रथम तल पर परमवीर चक्र से सम्मानित 21 वीर सपूतों के चित्र होंगे, जो युवाओं को ज्ञान के साथ देशभक्ति की प्रेरणा भी देंगे. निर्माण कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद यह पुस्तकालय रांची ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, शोध और आत्मविकास का प्रमुख केंद्र बनेगा.

08 July 2026 09:48 AM (IST)

Jharkhand News Today Live Updates: ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहे मलेरिया के मामले, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

खूंटी जिले में इन दिनों मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. विशेषकर अड़की प्रखंड के तेलंगाडीह बिरहोर कॉलोनी में अधिकांश मरीज मलेरिया से संक्रमित पाए गए हैं. इसके अलावा अड़की प्रखंड सहित जिले के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में मलेरिया के मरीज उपचार के लिए सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं. बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जांच अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं. चिकित्सकों ने लोगों से मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाने, घर के आसपास साफ-सफाई रखने, मच्छरदानी का उपयोग करने और बुखार होने पर तुरंत जांच कराकर इलाज कराने की अपील की है.

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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