/Jharkhand Breaking News Live: दिल्ली पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के सम्मेलन में होंगे शामिल

Jharkhand News Today Live Updates: रांची में 65 करोड़ की लागत से बन रहा आधुनिक पुस्तकालय

रांची के मोरहाबादी में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा आधुनिक पुस्तकालय (Library) तेजी से आकार ले रहा है. करीब 65 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस छह मंजिला पुस्तकालय में एक समय में 5,000 से अधिक विद्यार्थियों के अध्ययन की व्यवस्था होगी और तीन शिफ्टों में पढ़ाई की सुविधा मिलेगी. यहां आधुनिक रीडिंग हॉल, कैफेटेरिया, डिस्कशन रूम समेत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा. पुस्तकालय की खास पहचान इसके प्रथम तल पर परमवीर चक्र से सम्मानित 21 वीर सपूतों के चित्र होंगे, जो युवाओं को ज्ञान के साथ देशभक्ति की प्रेरणा भी देंगे. निर्माण कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद यह पुस्तकालय रांची ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, शोध और आत्मविकास का प्रमुख केंद्र बनेगा.