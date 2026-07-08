/Jharkhand Breaking News Live: दिल्ली पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के सम्मेलन में होंगे शामिल

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Jharkhand News Today Live Updates: रांची में 65 करोड़ की लागत से बन रहा आधुनिक पुस्तकालय
रांची के मोरहाबादी में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा आधुनिक पुस्तकालय (Library) तेजी से आकार ले रहा है. करीब 65 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस छह मंजिला पुस्तकालय में एक समय में 5,000 से अधिक विद्यार्थियों के अध्ययन की व्यवस्था होगी और तीन शिफ्टों में पढ़ाई की सुविधा मिलेगी. यहां आधुनिक रीडिंग हॉल, कैफेटेरिया, डिस्कशन रूम समेत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा. पुस्तकालय की खास पहचान इसके प्रथम तल पर परमवीर चक्र से सम्मानित 21 वीर सपूतों के चित्र होंगे, जो युवाओं को ज्ञान के साथ देशभक्ति की प्रेरणा भी देंगे. निर्माण कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद यह पुस्तकालय रांची ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, शोध और आत्मविकास का प्रमुख केंद्र बनेगा.
Jharkhand News Today Live Updates: ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहे मलेरिया के मामले, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट
खूंटी जिले में इन दिनों मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. विशेषकर अड़की प्रखंड के तेलंगाडीह बिरहोर कॉलोनी में अधिकांश मरीज मलेरिया से संक्रमित पाए गए हैं. इसके अलावा अड़की प्रखंड सहित जिले के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में मलेरिया के मरीज उपचार के लिए सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं. बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जांच अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं. चिकित्सकों ने लोगों से मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाने, घर के आसपास साफ-सफाई रखने, मच्छरदानी का उपयोग करने और बुखार होने पर तुरंत जांच कराकर इलाज कराने की अपील की है.
Jharkhand News Today Live Updates: दिल्ली में आज (बुधवार, 8 जुलाई) से नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है. इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे. इस कार्यक्रम में देश-विदेश के कई बड़े नीति निर्धारक, निवेशक और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे. जानकारी के मुताबिक, इस कार्यक्रम में राज्य के औद्योगिक, तकनीकी और पर्यटन विकास का रोडमैप खींचा जाएगा. इस कार्यक्रम के दौरान कई बड़े औद्योगिक घरानों के साथ एमओयू भी होने की संभावना है. कार्यक्रम के पहले दिन यानी आज डिजिटल गवर्नेंस, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी पार्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल निवेश पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा होगी. इसके बाद सरकार और आईटी कंपनियों के बीच बी-टू-जी संवाद आयोजित किया जाएगा. दिन का समापन ‘झारखंड में एआई का भविष्य’ विषय पर विशेष सत्र से होगा. कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंच चुके हैं.