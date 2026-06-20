Jharkhand News: झारखंड के लोहरदगा शहर के मिशन चौक के समीप शनिवार को एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ जब बरवा टोली निवासी मुकेश कुमार साहू का पुत्र रोहित कुमार साहू अपनी दो बहनों को स्कूटी से लेकर कृषि बाजार के पास स्थित साहू धर्मशाला जा रहा था. इसी दौरान गुमला की ओर से आ रहा एख तेज रफ्तार बॉक्साइट ट्रक गलत दिशा में पहुंच गया और स्कूटी सवार तीनों भाई-बहनों को अपने चपेट में ले लिया.