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Jharkhand News: झारखंड के लोहरदगा शहर के मिशन चौक के समीप शनिवार को एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ जब बरवा टोली निवासी मुकेश कुमार साहू का पुत्र रोहित कुमार साहू अपनी दो बहनों को स्कूटी से लेकर कृषि बाजार के पास स्थित साहू धर्मशाला जा रहा था. इसी दौरान गुमला की ओर से आ रहा एख तेज रफ्तार बॉक्साइट ट्रक गलत दिशा में पहुंच गया और स्कूटी सवार तीनों भाई-बहनों को अपने चपेट में ले लिया.
टक्कर इतनी भीषण थी कि सपना साहू और सृष्टि साहू की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं गंभीर रूप से घायल रोहित कुमार साहू को तत्काल इलाज के लिए रिम्स, रांची रेफर किया गया. अस्पताल ले जाने दौरान रोहित कुमार साहू की भी मौत हो गई. हादसे की खबर मिलने के बाद परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई.
बताया जा रहा है कि मुकेश कुमार साहू मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं. उनके परिवार में दो बेटियां और एक बेटा ही थे. ट्रक चालक की लापरवाही के कारण तीनों बच्चों की एक साथ मौत हो जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. अब मुकेश कुमार साहू के घर में कोई युवा सदस्य नहीं बचा है.
घटना के बाद आक्रोशित लोगों और परिजनों ने मिशन चौक पर लंबे समय तक सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने प्रशासन से उचित मुआवजा और दोषी ट्रक चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया तथा तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है.
रिपोर्ट: गौतम लेनिन