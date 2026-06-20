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लोहरदगा में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से तीन सगे भाई-बहनों की मौत

Jharkhand News: लोहरदगा के मिशन चौक पर दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार बॉक्साइट ट्रक ने स्कूटी सवार तीन भाई-बहनों को कुचल दिया. हादसे में दो बहनों की मौके पर मौत हो गई, जबकि घायल भाई ने रिम्स ले जाते समय दम तोड़ दिया.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 20, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:37 PM IST
लोहरदगा में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से तीन सगे भाई-बहनों की मौत
Image Credit: लोहरदगा में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से तीन सगे भाई-बहनों की मौत

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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