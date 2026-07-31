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व्यापारी शुभम साहू हत्याकांड से फूटा गुस्सा, 1 अगस्त को पूरी तरह बंद रहेगा लोहरदगा

Lohardaga News: चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शनिवार को लोहरदगा जिला बंद बुलाया है. इसकी जानकारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया. उन्होंने कहा कि लोहरदगा में पूरी तरह लॉ एंड आर्डर ध्वस्त हो चुका है. यहां पर सड़क दुर्घटना आम हो चुका है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 31, 2026, 11:07 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 11:07 PM IST
व्यापारी शुभम साहू हत्याकांड से फूटा गुस्सा, 1 अगस्त को पूरी तरह बंद रहेगा लोहरदगा
Image Credit: (Z News) लोहरदगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दिया लोहरदगा बंद का नारा

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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