/व्यापारी शुभम साहू हत्याकांड से फूटा गुस्सा, 1 अगस्त को पूरी तरह बंद रहेगा लोहरदगा

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लोहरदगा जिला में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से 31 जुलाई, 2026 दिन शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इस दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 1 अगस्त, 2026 दिन शनिवार को लोहरदगा बंद का आह्वान किया है. इस मौके पर चैम्बर ने कहा कि कुछ स्थानीय अपराधी लोहरदगा के व्यवसायियों को टारगेट कर कई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. यहां एक ओर भरी दोपहरी में खत्री ज्वेलर्स को कट्टे के बल पर लूटने की कोशिश की गई.
चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि व्यापारी की तत्परता के कारण अपराधी सफल नहीं हो सका और वहां से बचकर भाग गया. मगर, अपराधी यहीं पर ही नहीं रुका और पुनः शहर की दूसरी छोर में पहुंचकर पेट्रोल पंप को लूटने का फिर से प्रयास किया. एक बार फिर से वहां भी लूटने में सफल नहीं हुआ, तब तनाव में आकर अपराधी ने बगल के युवा दुकानदार शुभम साहू को अपना खौफ का शिकार बनाया और उसे गोली मारकर हत्या कर दी.
'नशा का व्यापार प्रशासन के छत्र छाया में बेखौफ चल रहा'
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि इस दौरान प्रशासन कहां था? अपर बाजार में बड़ी घटना होने के बाद भी पुलिस की ओर से त्वरित कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण अपराधी खुला घूमता रहा और इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया. लोहरदगा में पूरी तरह लॉ एंड आर्डर ध्वस्त हो चुका है. यहां पर सड़क दुर्घटना आम हो चुका है, नशा का व्यापार प्रशासन के छत्र छाया में बेखौफ चल रहा है.
'पैडलर नियुक्त कर ड्रग्स का धंधा करवा रहा'
उन्होंने ने कहा कि ड्रग्स डीलर जगह-जगह पैडलर नियुक्त कर ड्रग्स का धंधा करवा रहा है. लोहरदगा जिला में चोरों की तरफ से घर खाली कर दिया जा रहा है.
लोहरदगा जिला में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त
वहीं, इन सभी घटनाओं को देखते हुए चैंबर का मानना है कि लोहरदगा जिला में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है और अपराधियों का मनोबल चरम पर है. इस वजह से 1 अगस्त, 2026 दिन शनिवार को लोहरदगा बंद और चक्का जाम किया जाएगा, ताकि प्रशासन और अपराधियों के बीच यह कड़ा संदेश जाय कि लोहरदगा की जनता और व्यापारी किसी भी प्रकार का अपराध बर्दाश्त नहीं करेंगे.
लोहरदगा से गौतम लेनिन की रिपोर्ट