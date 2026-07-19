/रांची में इस्कॉन मंदिर की ओर से पहली बार निकाली गई भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा

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रांची में आज (19 जुलाई) इस्कॉन मंदिर की ओर से पहली बार भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई. इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. आकर्षक ढंग से सजे रथ को कांके रोड स्थित इस्कॉन मंदिर से रवाना किया गया. पूरे मार्ग में श्रद्धालु जय जगन्नाथ के जयघोष के साथ भक्ति में सराबोर नजर आए. रथ यात्रा में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी शामिल हुए. उन्होंने भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया और श्रद्धालुओं की सेवा करते हुए मार्ग पर झाड़ू भी लगाया.
सुख, शांति, समृद्धि और भाईचारे का संदेश
इस दौरान उन्होंने कहा कि इस्कॉन ने भगवान श्रीकृष्ण और भगवान राम के संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का कार्य किया है. आज जब दुनिया विभिन्न संकटों और युद्धों का सामना कर रही है, तब भगवान श्रीकृष्ण का शांति और प्रेम का संदेश पूरी मानवता के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है. उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे समाज के लिए सुख, शांति, समृद्धि और भाईचारे का संदेश लेकर आती है.
रांची में पहली बार भव्य रथ यात्रा का आयोजन
वहीं, रांची इस्कॉन के प्रबंधक मधुसूदन मुकुंद दास ने कहा कि भगवान जगन्नाथ पूरे विश्व के नाथ हैं. पिछले 60 वर्षों से इस्कॉन विश्वभर में रथ यात्रा का आयोजन कर रहा है और इसी परंपरा के तहत रांची में पहली बार इस भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया है. उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ वर्ष में एक बार स्वयं मंदिर से बाहर निकलकर भक्तों के बीच आते हैं, ताकि जो लोग मंदिर नहीं पहुंच पाते, वे भी उनके दर्शन कर सकें. यह रथ यात्रा वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम है.