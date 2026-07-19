/रांची में इस्कॉन मंदिर की ओर से पहली बार निकाली गई भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा

रांची में पहली बार भव्य रथ यात्रा का आयोजन

वहीं, रांची इस्कॉन के प्रबंधक मधुसूदन मुकुंद दास ने कहा कि भगवान जगन्नाथ पूरे विश्व के नाथ हैं. पिछले 60 वर्षों से इस्कॉन विश्वभर में रथ यात्रा का आयोजन कर रहा है और इसी परंपरा के तहत रांची में पहली बार इस भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया है. उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ वर्ष में एक बार स्वयं मंदिर से बाहर निकलकर भक्तों के बीच आते हैं, ताकि जो लोग मंदिर नहीं पहुंच पाते, वे भी उनके दर्शन कर सकें. यह रथ यात्रा वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम है.