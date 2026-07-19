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रांची में इस्कॉन मंदिर की ओर से पहली बार निकाली गई भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा

रांची में इस्कॉन मंदिर की ओर से पहली बार भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा आयोजित की गई. रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस जुलूस में हिस्सा लिया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे समाज के लिए खुशी, शांति, समृद्धि और भाईचारे का संदेश लेकर आती है.

Written ByUJJAWAL MISHRAEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 19, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 01:36 PM IST
रांची में इस्कॉन मंदिर की ओर से पहली बार निकाली गई भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा
Image Credit: रांची में इस्कॉन मंदिर की ओर से पहली बार निकाली गई भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्राSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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UJJAWAL MISHRA

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उज्ज्वल मिश्रा जी न्यूज में जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब 1 साल का अनुभव है. वह मुख्यत: एजुकेशन और हेल्थ की रिपोर्टिंग करते हैं. एजुकेशन और हेल्थ की खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है. इन्होंने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

 

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