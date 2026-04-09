'मुझसे गलती हो गई...प्लीज मुझे माफ कर दो', महिला कॉलेज की दीवारों पर प्रेमी ने चिपकाए माफीनामे के पोस्टर

Jharkhand News: धनबाद शहर के प्रतिष्ठित बीएसएस महिला महाविद्यालय में एक युवक ने कॉलेज परिसर की दीवारों पर पोस्टर चिपकाकर अपनी प्रेमिका से माफी मांगी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.
Trending Photos
Dhanbad News: धनबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां शिक्षा के मंदिर को मनचलों ने अपनी हरकतों का अड्डा बना दिया. शहर के प्रतिष्ठित बीएसएस महिला महाविद्यालय में एक युवक ने कॉलेज परिसर की दीवारों पर पोस्टर चिपकाकर अपनी प्रेमिका से माफी मांगी, जिससे पूरे इलाके में चर्चा तेज हो गई है.
बताया जा रहा है कि युवक ने अपनी गलती स्वीकारते हुए कई पोस्टर लगाए थे, जिनमें उसने माफी की गुहार लगाई थी. हालांकि, कॉलेज प्रशासन की नजर पड़ते ही चपरासी की तरफ से इन पोस्टरों को तुरंत हटा दिया गया, लेकिन तब तक इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थीं.
दरअसल, यह मामला इसलिए और गंभीर हो जाता है, क्योंकि यह एक महिला महाविद्यालय है, जहां छात्राएं सुरक्षित माहौल में पढ़ाई करने आती हैं. ऐसे में इस तरह की हरकत न सिर्फ अनुशासनहीनता को दर्शाती है, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है.
महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. करुणा सिंह ने घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि उन्हें सुबह इस बारे में जानकारी मिली. जब गार्ड पोस्टर हटाने गया तो युवक ने उसे धमकी भी दी. हालांकि, प्राचार्या के पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गया.
कॉलेज प्रशासन ने इस मामले में जिला प्रशासन और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है. अब देखना होगा कि प्रशासन इस वायरल मामले पर कितना गंभीर रुख अपनाता है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है.
रिपोर्ट: नितेश मिश्रा
यह भी पढ़ें: आखिर नूर हसन ने ऐसा क्या किया था कि राहुल चौहान को काट दी उसकी गर्दन?