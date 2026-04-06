Chatra News: प्रेमी की ऐसी बेरुखी कि प्रेमिका ने दे दी अपनी जान, जानें क्यों उठाया ये कदम

Chatra News: चतरा जिले से दर्दनाक खबर सामने आई है, जो प्यार-धोखे की दर्दनाक अंत की कहानी को बयां करती है. कुंडा पुलिस थाना क्षेत्र के चिलोई गांव में, एक युवती ने अपने प्रेमी को मोबाइल फोन पर एक वीडियो भेजा और फिर मौत को गले लगा लिया. एक साल से चल रहे प्रेम-संबंध में, आखिरकार शादी की बात उठी. लेकिन, कथित तौर पर प्रेमी के शादी से इनकार करने के कारण ललिता ने यह जानलेवा कदम उठा लिया. उसके परिवार वालों का आरोप है कि उनकी बेटी की मौत का कारण उसके प्रेमी की बेरुखी थी.

ललिता ने खा लिया जहरिला पदार्थ

यह पूरी घटना कुंडा पुलिस थाना क्षेत्र के चिलोई गांव में हुई. मृतका की पहचान ललिता कुमारी (18 वर्ष) के रूप में हुई है, जो कैलाश गंजू की बेटी थी. खबरों के अनुसार, ललिता पिछले एक साल से सदर पुलिस थाना क्षेत्र के बरमन्ना गांव के रहने वाले दिनेश गंजू के साथ प्रेम-संबंध में थी. रविवार रात करीब 9:30 बजे, ललिता ने घर में रखा कोई जहरीला पदार्थ खा लिया. लेकिन, सबसे दिल दहला देने वाली बात यह है कि जहर खाने के बाद उसने अपने प्रेमी दिनेश के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा, जिसमें उसने अपनी जान देने की बात कही थी.

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प्रेमी को भेजा था वीडियो

मृतका की मां, आरती देवी ने बताया कि जब ललिता ने जहर खा लिया और दिनेश को वीडियो भेजा, तो दिनेश ने ललिता के बड़े भाई, तुलसी गंजू को फोन करके इस घटना की जानकारी दी. घबराकर परिवार वाले ललिता के कमरे की ओर दौड़े, जहां उन्होंने उसे बेहोश पड़ा पाया. परिवार वालों ने तुरंत गांव से एक निजी गाड़ी का इंतजाम किया और उसे चतरा सदर अस्पताल ले जाने लगे. लेकिन, जहर का असर इतना तेज था कि ललिता ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही, रास्ते में ही दम तोड़ दिया. बाद में सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

रिपोर्ट: धर्मेंद्र पाठक, चतरा