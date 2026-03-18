56 बनाम 24 का मुकाबला: झारखंड में राज्यसभा के लिए 28 विधायकों का 'जादुई आंकड़ा', क्या एकजुट रहेगा INDIA ब्लॉक?

बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए गहमागहमी खत्म हुई नहीं कि अब झारखंड में इसको लेकर सरगर्मी शुरू हो गई है. बिहार और पड़ोसी राज्य ओडिशा में हुए हालिया राज्यसभा चुनाव में जीत से भाजपा गदगद है. इससे झारखंड बीजेपी में भी उत्साह का संचार हुआ है. झारखंड में मई महीने में राज्यसभा चुनाव कराए जा सकते हैं. भाजपा के राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश का कार्यकाल 21 जून, 2026 को खत्म हो रहा है तो दूसरी ओर, दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे की एक सीट खाली है.

एक सदस्य को जीत के लिए 28 विधायकों की जरूरत

झारखंड विधानसभा में 81 सीटें हैं और दो सीटों पर जीत हासिल करने के लिए 28 विधायकों का कोटा होगा. सत्तारूढ़ इंडिया ब्लॉक के पास 56 विधायक हैं, जिनमें से झारखंड मुक्ति मोर्चा के 34, कांग्रेस के 16, राजद के 4 और सीपीआई एमएल के 2 विधायक शामिल हैं. दूसरी ओर, एनडीए के पास विधानसभा में केवल 24 विधायक हैं, जिनमें बीजेपी के पास 21, आजसू के पास 1, जेडीयू के पास 1 और लोजपा रामविलास के पास 1 विधायक हैं. जेकेएलएम के पास भी एक विधायक अन्य के रूप में है.

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INDIA ब्लॉक के पास पर्याप्त संख्या बल

इस तरह आंकड़ों के लिहाज से देखें तो इंडिया ब्लॉक के पास विधायकों की इतनी संख्या है कि वह दोनों सीटें हासिल कर सके. दूसरी ओर, एनडीए के पास एक सीट जीतने के लिए भी 4 विधायक कम पड़ेंगे. हालांकि एनडीए, बिहार और ओडिशा में हालिया संपन्न राज्यसभा चुनाव परिणामों से उत्साहित है.

ओडिशा और बिहार में नतीजों से एनडीए उत्साहित

ओडिशा में 16 मार्च, 2026 को संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कम संख्या बल होने पर भी निर्दलीय प्रत्याशी दिलीप रे को जीत दिलवाने में बड़ी भूमिका निभाई. वहां कांग्रेस और बीजेडी के विधायकों ने दिलीप रे के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की. बिहार में भी 5वीं सीट के लिए एनडीए के पास 3 विधायक कम थे, लेकिन महागठबंधन के 4 विधायक वोटिंग से दूर रहे और भाजपा प्रत्याशी शिवेश राम ने जीत हासिल की.

प्रत्याशी उतारने का दावा कर रही भाजपा

अब भाजपा नेता झारखंड में भी प्रत्याशी उतारने की बात कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि सत्ताधारी गठबंधन में विधायकों के बीच असंतोष का उन्हें फायदा मिलेगा. झारखंड में राज्यसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से अंजनी सोरेन या फिर पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को प्रत्याशी बनाया जा सकता है. दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी किसी स्थानीय कद्दावर चेहरे को मैदान में उतार सकती है.