/महागठबंधन ने किया बीजेपी के 5 से 6 विधायकों के संपर्क में होने का दावा तो अंतरात्मा की आवाज के भरोसे एनडीए

दूसरी ओर, बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा, हमें भी उम्मीद है कि हमारे निर्दलीय प्रत्याशी को कम से कम 34 से 35 वोट आने चाहिए. हमें ऐसा लगता है, इस सरकार से नाराज चल रहे कुछ कांग्रेस के मंत्री भी हमें समर्थन देंगे. कांग्रेस के मंत्रियों पर भी पूरी तरह से संशय है. यहां उनकी सरकार है, फिर भी कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों को होटल में रखा जा रहा है. अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग की संभावना कांग्रेस खेमे से ही होने वाली है.