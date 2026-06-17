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महागठबंधन ने किया बीजेपी के 5 से 6 विधायकों के संपर्क में होने का दावा तो अंतरात्मा की आवाज के भरोसे एनडीए

Jharkhand Rajya Sabha Election 2026: झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग गा रहे हैं. कोई एनडीए में टूट के दावे कर रहा है तो कोई महागठबंधन में.

Written ByKUMAR CHANDANEdited By:Sunil MIshra
Published: Jun 17, 2026, 12:51 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 12:51 PM IST
महागठबंधन ने किया बीजेपी के 5 से 6 विधायकों के संपर्क में होने का दावा तो अंतरात्मा की आवाज के भरोसे एनडीए
Image Credit: झारखंड राज्यसभा चुनाव 2026 (AI Image)

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KUMAR CHANDAN

KUMAR CHANDAN

कुमार चंदन सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में लगभग दो दशक का अनुभव रखते हैं. मुख्यत राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं. इसके अलावा, अन्य सामाजिक खबरों से पर भी पैनी नजर रहती है. झारखंड में पत्रकारिता का लम्बा अनुभव है.

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