/महागठबंधन ने किया बीजेपी के 5 से 6 विधायकों के संपर्क में होने का दावा तो अंतरात्मा की आवाज के भरोसे एनडीए

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Jharkhand Rajya Sabha Election 2026: झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले दावों का दौर जारी है. कांग्रेस कोटे के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, बीजेपी के पांच से 6 विधायक हमारे संपर्क में हैं तो झामुमो प्रवक्ता ने भी ऐसे ही दावे किए. दूसरी तरफ, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता का कहना है, निर्दलीय प्रत्याशी नाथवानी को 34 से 35 वोट मिलेंगे. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के नाराज मंत्री भी उनको वोट करेंगे.
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मंगलवार को यह दावा करते हुए सनसनी मचा दी थी कि बीजेपी के कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं. उन्होंने कहा कि ये विधायक झारखंड की माटी के लाल का साथ देंगे. उनलोगों को मैंने कहा है कि अब झारखंड में बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली. अगर बीजेपी का उम्मीदवार होता तो उनको वोट करता. इरफान अंसारी का दावा है, बीजेपी के नाराज विधायकों का कहना है कि हम किसी बिजनेसमैन के पीछे क्यों जाएंगे.
झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा, राज्यसभा को लेकर सीधा हिसाब है. 56 विधायक हमारे साथ हैं और वो सभी इंडिया ब्लॉक के लिए कमिटेड हैं. पूरा एनडीए मिलकर 24 होगा. ऐसे में इस बात की संभावना कम है कि उनके विधायक एकजुट रह पाएंगे. हमारे संपर्क में भी एनडीए के लोग हैं. अभी उसका खुलासा नहीं करेंगे. मनोज पांडे ने दावा किया कि परिमल नाथवानी का जीतना टेढ़ी खीर है. उन्होंने झारखंड के लिए क्या किया है?
दूसरी ओर, बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा, हमें भी उम्मीद है कि हमारे निर्दलीय प्रत्याशी को कम से कम 34 से 35 वोट आने चाहिए. हमें ऐसा लगता है, इस सरकार से नाराज चल रहे कुछ कांग्रेस के मंत्री भी हमें समर्थन देंगे. कांग्रेस के मंत्रियों पर भी पूरी तरह से संशय है. यहां उनकी सरकार है, फिर भी कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों को होटल में रखा जा रहा है. अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग की संभावना कांग्रेस खेमे से ही होने वाली है.