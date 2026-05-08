बोकारो ट्रेजरी घोटाले में बड़ी कार्रवाई, रांची से पहुंची जांच टीम, ट्रक में भरकर ले जाए गए दस्तावेज

झारखंड के बोकारो जिले से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है. बोकारो के ट्रेजरी से करोड़ों रुपयों की हेराफेरी का मामला सामने आया है, जिसकी जांच करने के लिए राज्य सरकार ने रांची से एक विशेष टीम भेजी है. शुक्रवार को हुई इस कार्रवाई से पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है.

बोकारो में हुए इस कथित ट्रेजरी घोटाले की सच्चाई जानने के लिए उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव अमिताभ कौशल के नेतृत्व में पांच अफसरों की एक टीम बोकारो पहुंची. यह टीम सीधे सर्किट हाउस पहुंची, जहां एक हाई-लेवल मीटिंग की गई. इस बैठक में बोकारो के डीसी, एसपी और ट्रेजरी विभाग के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे. जांच टीम ने साफ कर दिया है कि वे इस घोटाले की तह तक जाएंगे और किसी भी दोषी को नहीं छोड़ेंगे.

जांच कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कागजातों को लाने के लिए एक छोटा ट्रक इस्तेमाल करना पड़ा. सचिव अमिताभ कौशल ने बताया कि करीब 4 हजार पन्नों के दस्तावेज टीम को सौंपे गए हैं. इन कागजों में बिल, बैंक स्टेटमेंट और पैसे निकालने के वाउचर शामिल हैं. टीम ने कई घंटों तक इन कागजों को खंगाला और अब इन सारे जरूरी दस्तावेजों को आगे की बारीकी से जांच के लिए रांची ले जाया जा रहा है.

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जांच टीम मुख्य रूप से साल 2020 से लेकर अब तक हुए सभी भुगतानों पर नजर रख रही है. आरोप है कि फर्जी बिल बनाकर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये निकाल लिए गए. टीम यह चेक कर रही है कि पैसा किस काम के लिए निकाला गया और वह असल में किसे मिला. जिन फाइलों में गड़बड़ी लग रही है, उन्हें अलग कर लिया गया है. इस मामले में कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर शक की सुई घूम रही है.

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सर्किट हाउस में बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए अमिताभ कौशल ने कहा कि अभी जांच जारी है, इसलिए वे ज्यादा जानकारी साझा नहीं कर सकते. उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार के निर्देश पर यह पूरी कार्यवाही हो रही है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर कागजातों की जांच के दौरान कुछ और नई बातें सामने आती हैं या जरूरत पड़ती है, तो उनकी टीम दोबारा बोकारो आकर पूछताछ और पड़ताल करेगी.