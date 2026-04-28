झारखंड में सड़क हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को अब मिलेंगे 4 लाख, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की बैठक में बड़े फैसले

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रालय में 'राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार' की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में राज्य में आपदा प्रबंधन की व्यवस्था को दुरुस्त करने और पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता राशि को लेकर कई बड़े और संवेदनशील फैसले लिए गए हैं. सरकार का मुख्य उद्देश्य आपदा के समय राहत कार्यों को तेज करना और मुआवजे की प्रक्रिया को आम जनता के लिए सरल बनाना है.

इस बैठक का सबसे बड़ा और राहत भरा फैसला सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए लिया गया है. मुख्यमंत्री ने सड़क हादसे में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान राशि (मुआवजा) में चार गुना बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है. अब सड़क दुर्घटना में मौत होने पर मृतक के परिवार को 4 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, जो पहले मात्र 1 लाख रुपये थी. इसे विशिष्ट स्थानीय आपदा की श्रेणी में रखते हुए अन्य चिन्हित आपदाओं के समान कर दिया गया है.

सरकार ने अनुदान राशि मिलने में होने वाली देरी और जटिलताओं को खत्म करने के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने पर सहमति दी है. अब मृतक के आश्रितों को उनके गृह जिले के उपायुक्त (DC) द्वारा घटना के सत्यापन के बाद सीधे राशि प्रदान कर दी जाएगी. हालांकि, पारदर्शिता बनाए रखने और सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह भी तय किया गया है कि सत्यापन कार्य अनिवार्य होगा. साथ ही, यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य बीमा योजना के तहत कवर है, तो वह या तो आपदा प्रबंधन का अनुदान ले सकेगा या फिर बीमा की राशि. दोनों में से किसी एक का ही लाभ मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

राज्य के चार जिलों दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में चल रही 'युवा आपदा मित्र स्कीम' को और प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है. मुख्यमंत्री ने इन स्वयंसेवकों का एक डिजिटल डेटाबेस तैयार करने और उसे 'इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम' (ERSS) से जोड़ने का निर्देश दिया है. इससे आपात स्थिति में इन प्रशिक्षित युवाओं की सेवाएं तुरंत ली जा सकेंगी. मुख्यमंत्री ने इन आपदा मित्रों के लिए एक एसओपी (SOP) बनाने और उन्हें कार्य के दौरान भत्ता प्रदान करने का प्रस्ताव तैयार करने को भी कहा है.

ये भी पढ़ें- झारखंड में भी हो बिहार जैसी शराबबंदी? आदित्य साहू ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

झारखंड में पानी में डूबने से होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने का फैसला किया है. वर्तमान में चिन्हित 48 गोताखोरों के प्रशिक्षण को मंजूरी दी गई है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि गोताखोरों की संख्या बढ़ाई जाए और इसमें पुलिस जवानों व होमगार्ड्स के साथ-साथ महिलाओं को भी शामिल कर एक विस्तृत कार्य योजना बनाई जाए. इसके अलावा, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार में कार्यरत अधिकारियों की सेवा अवधि को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विस्तार देने की भी स्वीकृति दी गई है.