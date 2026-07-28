/सारंडा में नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार: 16 इनामी माओवादियों ने किया सरेंडर, 11 आधुनिक हथियार और कारतूस सौंपे

नक्सलियों के आत्मसमर्पण से परिवार में खुशी

इधर, नक्सलियों के आत्मसमर्पण से उनका पूरा परिवार खुश है और जिन्हें अब उनका भविष्य सुनहरा दिख रहा है. सरेंडर करने वाले नक्सली की पत्नी ने बताया कि जब उनके पति हथियार लेकर जंगलों में रहता था तो हर पल उसके सुहाग उजाड़ने का डर लगा रहता था, लेकिन आज जब वह उनके साथ है तो अब वह काफी खुश है और अपने बच्चों की भी अच्छे से परवरिश करना चाहती है. लगातार हो रही कार्रवाई और विकास योजनाओं के बीच नक्सली संगठन कमजोर पड़ता दिख रहा है. सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि सारंडा और आसपास के इलाकों में शांति बहाल करने की दिशा में यह आत्मसमर्पण एक बड़ी सफलता है और वह दिन दूर नहीं जब पूरे झारखंड को नक्सलियों के आतंक से मुक्त कर लिया जाएगा.