/सारंडा में नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार: 16 इनामी माओवादियों ने किया सरेंडर, 11 आधुनिक हथियार और कारतूस सौंपे

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सारंडा में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है. झारखंड पुलिस मुख्यालय में 16 इनामी माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया. वहीं, छत्तीसगढ़ में भी 8 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों ने 11 आधुनिक हथियार, 38 मैगजीन और 1,562 जीवित कारतूस भी सुरक्षा बलों के हवाले किए. सारंडा में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का असर अब साफ दिखाई देने लगा है. वर्षों तक संगठन के लिए काम करने वाले 16 इनामी माओवादियों ने झारखंड पुलिस मुख्यालय पहुंचकर आत्मसमर्पण किया.
सारंडा में नक्सलियों के खिलाफ अभियान
सरेंडर करने वालों में 15 लाख रुपये का इनामी रीजनल कमेटी सदस्य संतोष उर्फ बासुदेव दा, 10 लाख रुपये का इनामी चंदन लोहरा और कई जोनल और सब-जोनल कमेटी के सदस्य शामिल हैं. आत्मसमर्पण के दौरान माओवादियों ने 6 इंसास राइफल, 2 एके-47, 1 एचके-33 राइफल, 1 यूएस कार्बाइन और 1 एम-16 राइफल समेत कुल 11 आधुनिक हथियार पुलिस को सौंपे. इसके अलावा 38 मैगजीन और 1,562 जीवित कारतूस भी सुरक्षा बलों के हवाले किए गए. उधर, छत्तीसगढ़ में भी 8 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. सारंडा में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का असर अब साफ दिखाई देने लगा है. वर्षों तक संगठन के लिए काम करने वाले 16 इनामी माओवादियों ने झारखंड पुलिस मुख्यालय पहुंचकर आत्मसमर्पण किया.
फीमेल कैडर के साथ उत्पीड़न की घटना
पुलिस के सामने हथियार डालने वाली महिला नक्सली ने बताया कि पढ़ाई के नाम पर मिसिर बेसरा के दस्ते के द्वारा उसे गुमराह कर जंगल ले गए थे और वहां पर हथियार उठाने को मजबूर किया गया था. वहीं, उन्होंने बताया कि बड़े नक्सलियों के खिलाफ कुछ फीमेल कैडर के साथ उत्पीड़न की भी घटना को अंजाम दिया जाता था. पुलिस के सामने हथियार डालने के बाद इस महिला नक्सली ने शीर्ष माओवादी मिसिर बेसरा को भी सरेंडर करने की अपील की. वहीं, हथियार डालने वाले दूसरे पुरुष सदस्य ने बताया कि दस्त अब बिना किसी विचारधारा के चल रहा है और वहां पर सुविधाओं का घोर अभाव है. इसीलिए सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर वह सरेंडर कर रहे हैं.
नक्सलियों के आत्मसमर्पण से परिवार में खुशी
इधर, नक्सलियों के आत्मसमर्पण से उनका पूरा परिवार खुश है और जिन्हें अब उनका भविष्य सुनहरा दिख रहा है. सरेंडर करने वाले नक्सली की पत्नी ने बताया कि जब उनके पति हथियार लेकर जंगलों में रहता था तो हर पल उसके सुहाग उजाड़ने का डर लगा रहता था, लेकिन आज जब वह उनके साथ है तो अब वह काफी खुश है और अपने बच्चों की भी अच्छे से परवरिश करना चाहती है. लगातार हो रही कार्रवाई और विकास योजनाओं के बीच नक्सली संगठन कमजोर पड़ता दिख रहा है. सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि सारंडा और आसपास के इलाकों में शांति बहाल करने की दिशा में यह आत्मसमर्पण एक बड़ी सफलता है और वह दिन दूर नहीं जब पूरे झारखंड को नक्सलियों के आतंक से मुक्त कर लिया जाएगा.