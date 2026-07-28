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सारंडा में नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार: 16 इनामी माओवादियों ने किया सरेंडर, 11 आधुनिक हथियार और कारतूस सौंपे

सारंडा में नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार देखने को मिला है. 16 इनामी माओवादियों ने सरेंडर कर दिया है. साथ ही, 11 आधुनिक हथियार और कारतूस भी सौंप दिए हैं. नक्सलियों के आत्मसमर्पण से उनका पूरा परिवार खुश है.

Written ByKAMRAN JALILIEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 28, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 01:38 PM IST
सारंडा में नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार: 16 इनामी माओवादियों ने किया सरेंडर, 11 आधुनिक हथियार और कारतूस सौंपे
Image Credit: सारंडा में नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार, 16 इनामी माओवादियों ने किया सरेंडर (AI Generated Image)

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KAMRAN JALILI

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