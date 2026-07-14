/बोकारो में CBI का बड़ा एक्शन: पूर्व GST अधिकारी शक्ति सिंह के ठिकानों पर छापेमारी

बोकारो में CBI ने छापेमारी की है. चिरा चास के कैलाश नगर इलाके में रहने वाले पूर्व GST अधिकारी शक्ति सिंह के ठिकानों की तलाशी ली गई. फिलहाल कोई भी अधिकारी इस मामले पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है. सिंह एक रिटायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) अधिकारी हैं, जिन्होंने पड़ोसी राज्य बिहार में लंबे समय तक काम किया और लगभग दो साल पहले रिटायर हुए. कयास लगाए जा रहे हैं कि यह छापेमारी उनके कार्यकाल के दौरान आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा करने या किसी पुराने वित्तीय घोटाले के सिलसिले में की जा रही है.