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बोकारो में CBI का बड़ा एक्शन: पूर्व GST अधिकारी शक्ति सिंह के ठिकानों पर छापेमारी

Bokaro News: बोकारो में CBI ने पूर्व GST अधिकारी शक्ति सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की है. हालांकि, CBI ने इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 14, 2026, 10:08 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:08 PM IST
बोकारो में CBI का बड़ा एक्शन: पूर्व GST अधिकारी शक्ति सिंह के ठिकानों पर छापेमारी
Image Credit: बोकारो में CBI का बड़ा एक्शन (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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