/बोकारो में CBI का बड़ा एक्शन: पूर्व GST अधिकारी शक्ति सिंह के ठिकानों पर छापेमारी

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बोकारो में CBI ने छापेमारी की है. चिरा चास के कैलाश नगर इलाके में रहने वाले पूर्व GST अधिकारी शक्ति सिंह के ठिकानों की तलाशी ली गई. फिलहाल कोई भी अधिकारी इस मामले पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है. सिंह एक रिटायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) अधिकारी हैं, जिन्होंने पड़ोसी राज्य बिहार में लंबे समय तक काम किया और लगभग दो साल पहले रिटायर हुए. कयास लगाए जा रहे हैं कि यह छापेमारी उनके कार्यकाल के दौरान आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा करने या किसी पुराने वित्तीय घोटाले के सिलसिले में की जा रही है.
आधिकारिक पुष्टि का इंतजार
हालांकि, CBI ने इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है. खबरों के मुताबिक, मौके से ₹25.76 लाख का सोना, ₹5,43,480 नकद और कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं. शक्ति सिंह एक रिटायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) अधिकारी हैं. उन्होंने पड़ोसी राज्य बिहार में लंबे समय तक काम किया और लगभग दो साल पहले रिटायर हुए.
आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हो सकता है मामला!
अटकलें हैं कि ये छापे उनके कार्यकाल के दौरान आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा करने या किसी पुराने वित्तीय घोटाले के सिलसिले में मारे जा रहे हैं. हालांकि, CBI ने इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है और अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है. बोकारो और जमशेदपुर में छापे मारे जा रहे हैं.
रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा
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