झारखंड में आधी रात ही परीक्षार्थी दनादन डाउनलोड करने लगे मैट्रिक का रिजल्ट! JAC की भूमिका पर उठे बड़े सवाल

झारखंड में मैट्रिक के नतीजों को लेकर एक बेहद अजीब और गंभीर मामला सामने आया है. झारखंड अधिविद्य परिषद (JAC) द्वारा आधिकारिक तौर पर परिणाम घोषित किए जाने से पहले ही छात्रों का रिजल्ट ऑनलाइन वायरल हो गया. इस घटना ने न केवल हजारों छात्रों को असमंजस में डाल दिया है, बल्कि शिक्षा विभाग और काउंसिल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

अचानक वायरल हुआ रिजल्ट का लिंक

शुक्रवार देर रात अचानक सोशल मीडिया और कई अनधिकृत वेबसाइट्स पर झारखंड मैट्रिक रिजल्ट का लिंक तेजी से वायरल होने लगा. देखते ही देखते हजारों छात्रों ने अपना रिजल्ट डाउनलोड करना शुरू कर दिया. हैरानी की बात यह थी कि जैक (JAC) की ओर से रिजल्ट जारी करने को लेकर पहले से कोई सूचना या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई थी. बिना किसी आधिकारिक घोषणा के रिजल्ट का ऑनलाइन आ जाना किसी फिल्मी कहानी जैसा लग रहा था, जिससे छात्रों और अभिभावकों के बीच भारी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई.

JAC अधिकारियों की भूमिका पर सवाल

इस पूरी घटना के बाद जैक के अध्यक्ष, सचिव और आईटी विभाग की कार्यप्रणाली पर उंगलियां उठ रही हैं. लोग पूछ रहे हैं कि आखिर बिना आधिकारिक अनुमति के डेटा सर्वर से बाहर कैसे गया? क्या यह केवल एक तकनीकी चूक है या इसके पीछे किसी की मिलीभगत है? इस मामले ने जैक की गोपनीयता और तकनीकी सुरक्षा की पोल खोल दी है. रात भर छात्र इस बात को लेकर परेशान रहे कि जो रिजल्ट वे देख रहे हैं, वह असली है या फर्जी.

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जैक सचिव की सफाई

मामले के तूल पकड़ते ही झारखंड अकादमिक काउंसिल के सचिव ने स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि काउंसिल की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई रिजल्ट जारी नहीं किया गया है. सचिव के अनुसार, किसी शरारती या असामाजिक तत्व ने अनधिकृत वेबसाइट के जरिए अवैध तरीके से रिजल्ट अपलोड किया है. उन्होंने बताया कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर सेल को पत्र लिखा जा रहा है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जैक अब इस बात की जांच कर रहा है कि यह सुरक्षा उल्लंघन कहाँ से हुआ.