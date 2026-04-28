झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, रांची को मिलेंगे दो नए फ्लाईओवर, JTET में भोजपुरी-मगही को जगह नहीं और बंशीधर नगर का बदला नाम

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कुल 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बैठक के बाद निर्णयों की विस्तृत जानकारी साझा की. इस बैठक में सबसे ज्यादा जोर राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था को सुधारने और शिक्षा क्षेत्र के मानकीकरण पर रहा. साथ ही, कई पुरानी मांगों और योजनाओं के विस्तार को भी हरी झंडी दी गई है.

राजधानी रांची में जाम की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने दो बड़े फ्लाईओवरों के निर्माण को स्वीकृति दी है. पहला फ्लाईओवर अरगोड़ा चौक से हरमू काव रेस्टोरेंट्स (डीबडी ब्रिज) तक बनेगा, जिसकी अनुमानित लागत 469 करोड़ रुपये तय की गई है. वहीं, दूसरा फ्लाईओवर करम टोली चौक से साइंस सिटी तक बनाया जाएगा, जिस पर 351 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इन दोनों फ्लाईओवरों के बनने से शहर के व्यस्त इलाकों में आवाजाही काफी आसान हो जाएगी.

कैबिनेट ने 'स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड ऑथोरिटी' के गठन को मंजूरी दे दी है, जो अब जैक (JAC) से संबद्ध स्कूलों के लिए मानक तय करने का काम करेगी. इसके अलावा, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) 2026 को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है. हालांकि, इस परीक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं के विवाद के बीच भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल नहीं किया गया है. वहीं, 'मरांग गोमके पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना' के तहत अब लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या 25 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है.

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धार्मिक और स्थानीय भावनाओं का सम्मान करते हुए गढ़वा जिले के 'बंशीधर नगर' का नाम अब आधिकारिक रूप से बदलकर 'श्री बंशीधर नगर उटारी' कर दिया गया है. इसके अलावा, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत राज्य के विभिन्न हिस्सों में नई सड़कों और पुलों के निर्माण के प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है, जिससे ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी.