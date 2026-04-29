झारखंड में बड़ा एनकाउंटर, कोल्हान के जंगलों में पुलिस ने एक लाख के इनामी नक्सली को किया ढेर

पश्चिम सिंहभूम: झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बुधवार को कोल्हान के घने जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई. इस गोलीबारी में सुरक्षाबलों ने प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के एक सक्रिय सदस्य को मार गिराया है. मारे गए नक्सली की पहचान इसराइल पूर्ति उर्फ अमृत के रूप में हुई है. वह इसी जिले के जरायकेला थाना क्षेत्र के सासांसाल गांव का रहने वाला था और काफी समय से नक्सली गतिविधियों में शामिल था.

पुलिस प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, मारे गए नक्सली इसराइल पूर्ति पर सरकार ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था. वह सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ था और काफी समय से पुलिस उसकी तलाश में थी. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जंगल के एक खास हिस्से में नक्सलियों की हलचल देखी गई है, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने घेराबंदी शुरू की और आमने-सामने की मुठभेड़ में उसे ढेर कर दिया.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि इसराइल पूर्ति उर्फ अमृत कोई साधारण नक्सली नहीं था, बल्कि वह माओवादी संगठन का एक सक्रिय CTI कैडर था. वह सारंडा और कोल्हान के इलाकों में संगठन को मजबूत करने और नक्सली घटनाओं को अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभाता था. सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन के अंदर तकनीकी काम और खुफिया जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर थी. उसकी मौत को नक्सली संगठन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा है कि कोल्हान और सारंडा के इन घने जंगलों में कुख्यात माओवादी नेता मिसिर बेसरा का दस्ता सक्रिय है. सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, इस दस्ते में करीब 50 से ज्यादा हथियारबंद नक्सली मौजूद हैं जो समय-समय पर हिंसक घटनाओं को अंजाम देते हैं. पुलिस का मुख्य उद्देश्य इसी बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करना है. इसी कड़ी में चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है.

मुठभेड़ खत्म होने के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है. सारंडा और कोल्हान के जंगलों में भारी संख्या में जवानों को तैनात कर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि छुपे हुए अन्य नक्सलियों को पकड़ा जा सके. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नक्सलियों के खिलाफ यह लड़ाई अब निर्णायक दौर में पहुँच चुकी है और जंगलों से उनका पूरी तरह सफाया होने तक अभियान रुकने वाला नहीं है.

ये भी पढ़ें- सीवान में भाजपा नेता मनोज सिंह के रिश्तेदारों पर अंधाधुंध फायरिंग, भांजे की मौत

पुलिस ने बताया कि अभियान के साथ-साथ सरकार की आत्मसमर्पण नीति के बारे में भी नक्सलियों को बार-बार जानकारी दी जा रही है. पुलिस लगातार अपील कर रही है कि नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौट आएं. लेकिन जब नक्सलियों की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला और उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कीं, तो पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी. फिलहाल पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.