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चाईबासा में बड़ा सड़क हादसा, भाजपा जिला अध्यक्ष गीता बालमुचू गंभीर रूप से घायल

चाईबासा में भाजपा जिला अध्यक्ष गीता बालमुचू एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई हैं. यह हादसा तब हुआ जब उनकी गाड़ी ने सामने से आ रही तेज रफ्तार इनोवा को बचाने की कोशिश की. हादसे में उनके सिर और चेहरे पर चोट आई है और उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 21, 2026, 07:41 PM IST

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भाजपा जिला अध्यक्ष गीता बालमुचू, चाईबासा
भाजपा जिला अध्यक्ष गीता बालमुचू, चाईबासा

झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां भाजपा की जिला अध्यक्ष गीता बालमुचू एक गंभीर सड़क हादसे में घायल हो गई हैं. इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में चिंता का माहौल बन गया है.

जानकारी के अनुसार, गीता बालमुचू अपने चार पहिया वाहन से चाईबासा की ओर जा रही थीं. इसी दौरान सिंहपोखरिया के पास सामने से तेज रफ्तार में एक इनोवा गाड़ी आ रही थी. टक्कर से बचने के लिए चालक ने अचानक गाड़ी मोड़ दी. लेकिन गाड़ी की गति तेज होने के कारण वाहन अनियंत्रित हो गया और दुर्घटना हो गई.

यह हादसा काफी जोरदार था. इसमें गीता बालमुचू के सिर और चेहरे पर गंभीर चोट लगी है. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उनकी मदद की और उन्हें जल्दी से चाईबासा सदर अस्पताल पहुंचाया गया. वहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है.

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अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार, उनके सिर में गंभीर चोट लगी है. फिलहाल उनका प्राथमिक इलाज किया जा रहा है. डॉक्टरों ने बताया कि सीटी स्कैन रिपोर्ट आने के बाद ही अंदर की चोटों के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी. अभी उन्हें निगरानी में रखा गया है.

जैसे ही हादसे की खबर फैली, भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता सदर अस्पताल पहुंच गए. सभी लोग उनकी हालत के बारे में जानकारी ले रहे हैं और उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं. अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है.

बताया जा रहा है कि गीता बालमुचू पहले भी एक सड़क हादसे में घायल हो चुकी हैं. उस समय इलाज के बाद वह पूरी तरह ठीक हो गई थीं. लेकिन एक बार फिर इस तरह की घटना होने से उनके समर्थकों की चिंता बढ़ गई है.

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गीता बालमुचू चाईबासा की जानी-मानी नेता हैं. वह नगर परिषद की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं और विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं. उनके घायल होने की खबर से पूरे इलाके में चिंता का माहौल है.

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