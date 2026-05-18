लातेहार में भीषण सड़क हादसा, बसिया ब्रिज के पास हाइवा और ऑटो में टक्कर, 11 लोग हुए घायल

झारखंड के लातेहार जिले से एक बहुत ही दुखद और बड़ी खबर सामने आई है. यहाँ के बालूमाथ थाना क्षेत्र में सोमवार को दोपहर के वक्त एक बहुत ही भयानक सड़क हादसा हो गया. इस एक्सीडेंट में एक तेज रफ्तार हाइवा और सवारियों से भरी ऑटो के बीच बहुत जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो में सवार 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. इस हादसे के बाद सड़क पर चीख-पुकार मच गई.

बताया जा रहा है कि सोमवार की दोपहर को बालूमाथ बाजार से एक ऑटो में कई महिलाएं और लड़कियां सवार हुई थीं. वे सभी ऑटो पर बैठकर मुरपा गांव की तरफ जा रही थीं. अभी उनकी ऑटो बालूमाथ क्षेत्र के बसिया ब्रिज के पास पहुंची ही थी कि अचानक ऑटो अनियंत्रित हो गई. ड्राइवर गाड़ी पर से अपना संतुलन खो बैठा और ऑटो सीधे सामने से आ रहे एक बड़े हाइवा ट्रक से टकराकर सड़क पर ही पलट गई. ऑटो पलटते ही उसमें बैठी सभी सवारियां मलबे के नीचे दब गईं और लहूलुहान हो गईं.

हादसा होते ही आस-पास के खेतों और सड़कों पर काम कर रहे स्थानीय ग्रामीणों ने बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई. उन्होंने बिना समय गंवाए तुरंत दौड़कर बचाव का काम शुरू किया और दबे हुए लोगों को ऑटो से बाहर निकाला. साथ ही ग्रामीणों ने बालूमाथ थाने की पुलिस को भी फोन पर इसकी जानकारी दी. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अमित कुमार रविदास के निर्देश पर पुलिस की एक विशेष टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी 11 घायलों को तुरंत बालूमाथ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया.

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बालूमाथ अस्पताल में तैनात चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अलीशा टोप्पो ने अपनी टीम के साथ तुरंत सभी घायलों का इलाज शुरू किया. डॉ. अलीशा ने बताया कि घायलों में से 7 से 8 लोगों को मामूली चोटें आई थीं, जिनका इलाज बालूमाथ अस्पताल में ही किया जा रहा है और वे खतरे से बाहर हैं. लेकिन चार महिलाओं की हालत बहुत ज्यादा नाजुक और गंभीर बनी हुई थी. इसलिए उन्हें प्राथमिक इलाज देने के बाद बेहतर इलाज के लिए तुरंत रांची के बड़े अस्पताल रिम्स (RIMS) रेफर कर दिया गया. गंभीर रूप से घायल इन महिलाओं के नाम मुस्तरी खातून, रेखा देवी, किरण देवी और मधु देवी हैं.

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इधर, मामले की जानकारी देते हुए बालूमाथ के थाना प्रभारी अमित कुमार रविदास ने बताया कि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए सभी घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचा दिया है जिससे कई लोगों की जान बच गई. पुलिस ने एक्सीडेंट करने वाले दोनों वाहनों यानी ऑटो और हाइवा ट्रक को अपने कब्जे में लेकर जब्त कर लिया है और थाने ले आई है. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि यह हादसा किसकी गलती की वजह से हुआ था. इस हादसे के बाद से घायल महिलाओं के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है.