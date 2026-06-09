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झारखंड राज्यसभा चुनाव में एनडीए को बड़ा झटका, निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी का नामांकन होल्ड पर

एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र पर कांग्रेस के नेता ने आपति दर्ज करवाई है. इस कारण से परिमल नाथवानी का नामांकन होल्ड कर दिया गया है. कल दिन के 11 बजे दर्ज आपत्ति की जांच की जाएगी. इस दौरान नाथवानी या उनके एजेंट को वहां उपस्थित रहने को कहा गया है.

Written BySunil MIshra
Published: Jun 09, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:31 PM IST
झारखंड राज्यसभा चुनाव में एनडीए को बड़ा झटका, निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी का नामांकन होल्ड पर
Image Credit: परिमल नाथवानी को बड़ा झटका

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Sunil MIshra

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.इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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