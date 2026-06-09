/झारखंड राज्यसभा चुनाव में एनडीए को बड़ा झटका, निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी का नामांकन होल्ड पर

झारखंड राज्यसभा चुनाव में एनडीए को बड़ा झटका लगा है. एनडीए समर्थित उम्मीदवार और उद्योगपति परिमल नाथवानी का नामांकन होल्ड कर दिया गया है. दरअसल, कांग्रेस के एक नेता ने परिमल नाथवानी के नामांकन को लेकर कुछ आपत्तियां दर्ज करवाई थीं, जिसके कारण उनका नामांकन होल्ड कर दिया गया है. बुधवार को 11 बजे परिमल नाथवानी को एक मौका दिया जाएगा, जिसमें वे या उनके एजेंट हाजिर होकर आपत्तियों का निपटारा करवा सकते हैं. अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह खुद परिमल नाथवानी के लिए भी किसी झटके से कम नहीं होगा.