/झारखंड राज्यसभा चुनाव में एनडीए को बड़ा झटका, निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी का नामांकन होल्ड पर

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झारखंड राज्यसभा चुनाव में एनडीए को बड़ा झटका लगा है. एनडीए समर्थित उम्मीदवार और उद्योगपति परिमल नाथवानी का नामांकन होल्ड कर दिया गया है. दरअसल, कांग्रेस के एक नेता ने परिमल नाथवानी के नामांकन को लेकर कुछ आपत्तियां दर्ज करवाई थीं, जिसके कारण उनका नामांकन होल्ड कर दिया गया है. बुधवार को 11 बजे परिमल नाथवानी को एक मौका दिया जाएगा, जिसमें वे या उनके एजेंट हाजिर होकर आपत्तियों का निपटारा करवा सकते हैं. अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह खुद परिमल नाथवानी के लिए भी किसी झटके से कम नहीं होगा.
इस मुद्दे पर झारखंड राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक बनाए गए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, झारखंड राज्यसभा चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र में त्रुटि की सूचना प्राप्त हुई है. शिकायत पर सुनवाई चल रही है, लेकिन देखना यह होगा कि भाजपा समर्पित यह प्रत्याशी केवल इसलिए प्रत्याशी बने रहेंगे कि वे भाजपा का सुरक्षा कवच ले चुके हैं या फिर समान नियम इन पर भी लागू होंगे और अनैतिकता की हार होगी.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, परिमल नाथवानी की ओर से उपलब्ध कराए गए कुछ दस्तावेजों में उनका नाम परिमल नाथवानी दर्ज है तो कुछ में नाथवानी परिमल लिखा गया है. इस भाषाई और तकनीकी उलटफेर को आधार बनाकर उनके नामांकन को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है. इसके अलावा कुछ और भी त्रुटियां पकड़ में आई हैं, जिसके बाद रिटर्निंग अफसर ने उनके नामांकन को होल्ड पर रख दिया है.
बताया जा रहा है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले कॉलम को परिमल नाथवानी ने खाली छोड़ दिया है. वहीं एचयूएफ वाले फॉर्म में भी कुछ नहीं लिखा गया है.
रिटर्निंग अफसर ने कहा है कि दर्ज आपत्ति पर बुधवार सुबह 11 बजे अंतिम सुनवाई होगी. इस दौरान परिमल नाथवानी या उनके एजेंट को उपस्थित रहना होगा. अब सभी की नजरें कल की सुनवाई पर टिकी हैं.
झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों पर चुनाव हो रहे हैं. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वैद्यनाथ राम और कांग्रेस ने प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया है. सत्तारूढ़ गठबंधन के पास इतनी संख्या है कि वह अपने दोनों प्रत्याशियों को आराम से जिता सके, लेकिन एनडीए की ओर से निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को समर्थन दिए जाने के बाद से मुकाबला रोचक हो गया है. राज्यसभा के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं और उसी दिन शाम को नतीजे भी आ जाएंगे.