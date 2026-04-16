Garhwa News: गढ़वा में ट्रैक्टर हादसे के बाद भारी बवाल, ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव; आत्मरक्षा में हवा में चलानी पड़ी गोली

Garhwa News: गढ़वा में ट्रैक्टर हादसे में दो लोगों की मौत होने का बाद भारी हंगामा देखने को मिला. मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया. इस दौरान स्थिति को काबू करने के लिए पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया.
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Garhwa News: गढ़वा शहर थाना क्षेत्र के महूलिया गांव में गुरुवार (16 अप्रैल) को स्थिति तब बेकाबू हो गई, जब दो लोगों की ट्रैक्टर दुर्घटना में मौत के बाद मुआवज़े की मांग करते हुए नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया. देखते ही देखते, यह विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया. इसके बाद ग्रामीणों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प छिड़ गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सड़क जाम हटाने के लिए पहुंची पुलिस टीम पर सैकड़ों ग्रामीणों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया. इसके जवाब में पुलिस ने शुरू में हल्के बल का प्रयोग किया. हालांकि, जब उन्हें लगा कि स्थिति हाथ से निकलती जा रही है तो उन्हें लाठीचार्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ा.
पुलिस ने आत्मरक्षा में हवा में चलाई गोली
हालात और बिगड़ने पर पुलिस ने आत्मरक्षा में हवा में गोलियां चलाईं, जिससे घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों ने पुलिस के एक वाहन में तोड़फोड़ भी की. इस घटना के बाद, पूरे महुलिया गांव और उसके आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस प्रशासन स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं.
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बताया जा रहा है कि गांव वाले मृतकों के परिवारों के लिए उचित मुआवजे और प्रशासनिक मदद की मांग कर रहे थे. फिलहाल मौक पर स्थिति तनावपूर्ण बताई जा रही है, लेकिन नियंत्रण में है. SDPO और SDM ने बताया कि कल रात एक दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई थी. इसी के मुआवज़े की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया था. जब पुलिस जाम हटाने के लिए पहुंची, तो गांव वाले भड़क गए और उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया. इसके जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और अपनी आत्मरक्षा में हवा में गोलियां चलाईं. कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है.
रिपोर्ट: आशीष प्रकाश राजा