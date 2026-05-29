धनबाद के टुंडी में भारी बवाल: प्रतिबंधित मांस मिलने पर दो पक्षों में हिंसक झड़प; पुलिस पर भी पथराव... मौके पर पुलिस तैनात

Dhanbad News: धनबाद जिले के टुंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली बरुवाटांड पंचायत में स्थित मोहनद गांव में शुक्रवार (29 मई) को प्रतिबंधित मांस मिलने की खबरों के बाद अचानक तनाव फैल गया. देखते ही देखते दो समुदायों के बीच झड़प हो गई और इलाके में गंभीर अशांति की स्थिति पैदा हो गई. स्थिति को काबू में करने के लिए कई थानों के जवानों को मिलाकर एक भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात करना पड़ा. इस घटना के दौरान पुलिस पर पथराव भी किया गया, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल को लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग का सहारा लेना पड़ा.

मिली जानकारी के अनुसार, मोहनाद गांव में प्रतिबंधित मांस की तस्करी की सूचना सामने आने के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया. देखते ही देखते बड़ी भीड़ जमा हो गई, जिससे दो समुदायों के बीच तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई. यह जानकारी मिलते ही, टुंडी, पूर्वी टुंडी और मनियाडीह सहित कई थानों के पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर पहुंच गए. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीण SP एस. मोहम्मद याकूब, SDM लोकेश बरांगे और अंचल अधिकारी सुरेश प्रसाद बरनवाल भी मौके पर पहुंचे और भीड़ को शांत करने का प्रयास किया.

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इस बीच जब पुलिस प्रतिबंधित मांस की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपियों को ले जा रही थी, तो कुछ उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया. बिगड़ती स्थिति को देखते हुए, पुलिस को लाठीचार्ज करने पर मजबूर होना पड़ा और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवा में गोलियां भी चलानी पड़ीं. पुलिस ने मौके से प्रतिबंधित मांस जब्त कर लिया और तस्करी के इस काम में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. इलाके में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है, हालांकि प्रशासन लगातार घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं.