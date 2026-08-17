Add Zee Business As A Preferred Source
App

छात्र आंदोलन की बड़ी जीत, JSSC-CGL और TDPL की सभी परीक्षाएं रद्द

झारखंड में 24 दिनों से प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांगों को सरकार ने मान लिया है. सीएम ने कहा कि आज कैबिनेट ने JSSC-CGL को भी रद्द करने का निर्णय लिया है. 2014 से जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, सभी की जांच होगी.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 17, 2026, 10:02 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:35 PM IST
छात्र आंदोलन की बड़ी जीत, JSSC-CGL और TDPL की सभी परीक्षाएं रद्द
Image Credit: JSSC-CGL और TDPL की सभी परीक्षाएं रद्द

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
छात्र आंदोलन की बड़ी जीत, JSSC-CGL और TDPL की सभी परीक्षाएं रद्द
2
3
4
5