/पत्नी के मायके जाने से नाराज युवक JPSC छात्र आंदोलन के पास टावर पर चढ़ा, घंटों मशक्कत के बाद उतारा नीचे

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झारखंड में जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के दौरान शनिवार की रात को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक अचानक से टावर पर चढ़ गया. बताया गया कि युवक पारिवारिक विवाद से परेशान होकर टावर पर चढ़ गया था. इसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और लोगों ने उसे नीचे उतारने का प्रयास किया, लेकिन युवक नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ. रविवार (02 अगस्त) की सुबह तक यह ड्रामा चलता रहा. सुबह किसी तरह से पुलिस और परिजनों के समझाने पर युवक नीचे आया.
युवक की पहचान लातेहार जिले के बालूमाथ निवासी हीरालाल के रूप में हुई है. वह रात करीब डेढ़ बजे अचानक स्टेडियम परिसर में लगे हाईमास्ट टावर पर चढ़ गया और ऊपर से जोर-जोर से चिल्लाने लगा. इससे आंदोलन स्थल पर मौजूद छात्र, पुलिसकर्मी और अन्य लोग टावर के नीचे एकत्र हो गए. बताया गया कि युवक अपनी पत्नी के मायके जाने से नाराज था और इसी कारण टावर चढ़ गए थे. युवक का आरोप था कि पत्नी नौकरी नहीं मिलने के कारण उसे छोड़कर चली गई है. वह टावर पर चढ़कर पत्नी को वापस लाने की मांग कर रहा था और ऐसा नहीं होने पर कूदकर जान देने की धमकी दे रहा था.
वहीं, घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उसके माता-पिता और अन्य परिजनों को मौके पर बुलाया. परिजनों ने युवक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह काफी देर तक नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ. पुलिस के तमाम बड़े-बड़े अधिकारियों और परिजनों के लगातार समझाने-बुझाने के बाद आखिरकार युवक रविवार की सुबह टावर से नीचे उतर आया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के समय युवक के शराब के नशे में होने की भी आशंका जताई गई है. जिस समय यह घटना हुई, उस दौरान स्टेडियम परिसर में जेपीएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के विरोध में छात्रों का धरना जारी था. युवक के टावर पर चढ़ने से कुछ समय के लिए आंदोलन स्थल पर तनाव और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.