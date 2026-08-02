/पत्नी के मायके जाने से नाराज युवक JPSC छात्र आंदोलन के पास टावर पर चढ़ा, घंटों मशक्कत के बाद उतारा नीचे

वहीं, घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उसके माता-पिता और अन्य परिजनों को मौके पर बुलाया. परिजनों ने युवक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह काफी देर तक नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ. पुलिस के तमाम बड़े-बड़े अधिकारियों और परिजनों के लगातार समझाने-बुझाने के बाद आखिरकार युवक रविवार की सुबह टावर से नीचे उतर आया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के समय युवक के शराब के नशे में होने की भी आशंका जताई गई है. जिस समय यह घटना हुई, उस दौरान स्टेडियम परिसर में जेपीएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के विरोध में छात्रों का धरना जारी था. युवक के टावर पर चढ़ने से कुछ समय के लिए आंदोलन स्थल पर तनाव और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.