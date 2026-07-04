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दो जिंदा सांप निगल गया शख्स, तीसरे को मारकर पहुंचा अस्पताल, डाक्टर हैरान

Chatra News: कुंदा प्रखंड मुख्यालय के बरवाडीह गांव निवासी बौद्ध भारती के 45 वर्षीय पुत्र बुधन भारती ने कथित रूप से दो जिंदा सांप निगल लिए. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रतापपुर ले गए, जहां चिकित्सकों ने तत्काल उनकी जांच कर उपचार किया.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 04, 2026, 09:49 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:49 PM IST
दो जिंदा सांप निगल गया शख्स, तीसरे को मारकर पहुंचा अस्पताल, डाक्टर हैरान
Image Credit: (Z News) दो जिंदा सांप निगल गया शख्स, तीसरे को मारकर पहुंचा अस्पतालSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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