बदल रहा झारखंड: मांडर और लापुंग के छात्रों ने गाड़े सफलता के झंडे, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया सम्मानित

Ranchi News: कभी गावों में पढ़ाई को उतनी अहमियत नहीं दी जाती थी. जागरूकता की कमी और सीमित संसाधनों के कारण कई बच्चों के सपने अधूरे रह जाते थे. लेकिन अब तस्वीर बदल रही है. गांव के बच्चे भी बड़े सपने देख रहे हैं और उन्हें अपनी मेहनत से सच कर रहे हैं. राजधानी रांची के मांडर और लापुंग जैसे इलाकों से टॉपर छात्रों का निकलना इस बात का सबूत है कि जागरूकता बढ़ी है. शिक्षा के प्रति सोच बदली है और अब गांव की प्रतिभाएं भी पूरे राज्य में अपनी पहचान बना रही हैं,

लिखी जा रही सफलता की नई इबारत

अति पिछड़ा इलाका और कमजोर शिक्षा व्यवस्था की पहचान बनने वाले इलाकों से अब सफलता की नई इबारत लिखी जा रही है. मेहनत, लगन और सपनों की उड़ान ने मांडर विधानसभा के कई छात्रों को आज उस मुकाम तक पहुंचा दिया, जहां पूरा इलाका उन पर गर्व कर रहा है. इन्हीं होनहार छात्रों को झारखंड सरकार की सबसे यंग मिनिस्टर शिल्पी नेहा तिर्की ने सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की. मंत्री आवास में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सिर्फ अंक नहीं संघर्ष और मेहनत की कहानी भी सुनी गई. अपने बेहतर भविष्य का सपना लिए झारखंड की छात्र-छात्राओं ने परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है. पहले की तुलना में झारखंड जैक बोर्ड का रिजल्ट इस बार और बेहतर रहा.

मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने की हौसला अफजाई

छात्र-छात्राओं ने आज जो मुकाम हासिल किया है. उसकी सराहना और उसके हौसला अफजाई के लिए मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की तरफ से खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया. स्मार्ट सिटी मंत्री आवास में मांडर विधानसभा के विभिन्न प्रखंडों से आए जैक बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के टॉप छात्रों को सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में सिर्फ मेडल और सम्मान नहीं दिया गया, बल्कि छात्रों के संघर्ष, उनकी पढ़ाई की आदत और सफलता के पीछे की मेहनत को भी मंच मिला. मंत्री ने सभी छात्रों से बातचीत की, उनकी मेहनत की कहानी सुनी और कहा कि यही बच्चे आने वाले समय में झारखंड का भविष्य तय करेंगे.

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शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता

संत जॉन स्कूल, मांडर के छात्र महताब अंसारी आज समारोह के सबसे बड़े आकर्षण रहे. 98.80 प्रतिशत अंक हासिल कर महताब ने न सिर्फ विधानसभा टॉप किया बल्कि पूरे झारखंड में तीसरा स्थान भी प्राप्त किया. सीमित संसाधनों के बीच पढ़ाई कर मिली यह सफलता अब दूसरे छात्रों के लिए भी प्रेरणा बन चुकी है. बेहद गरीब परिवार की बालिका हाई स्कूल इटकी की छात्रा तस्मिया परवीन ने 97.8 प्रतिशत अंक लाकर यह साबित कर दिया कि मेहनत के आगे कोई बाधा बड़ी नहीं होती. वहीं, लापुंग प्रखंड, जिसे कभी नकल क्षेत्र के तौर पर देखा जाता था, वहां से भी टॉपर छात्रों का निकलना बदलती सोच और शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता की तस्वीर पेश करता है

रिपोर्ट: कामरान जलीली