धनबाद में पुआल लदी गाड़ी में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली

धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत धनबाद -झरिया मुख्य मार्ग पर माइन रेस्क्यू के पास अहले सुबह एक बिचाली (पुआल) लदी गाड़ी में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. सुबह-सुबह सड़क पर आवाजाही कम थी, लेकिन आग की लपटें दूर से ही दिखाई देने लगीं. मिली जानकारी के अनुसार, बिचाली लदी गाड़ी झरिया रोड होते हुए धनबाद की ओर जा रही थी.

ड्राइवर और खलासी की जान बची

इसी दौरान अचानक चलती गाड़ी में आग लग गई. आग लगते ही गाड़ी में सवार ड्राइवर और खलासी ने तुरंत बाहर निकल कर जान बचाई. चालक ने आसपास मौजूद लोगों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग तेजी से फैल चुकी थी. बिचाली लदे होने के कारण आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया और पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया.

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किसी के हताहत होने की सूचना नहीं

स्थानीय लोग भी मौके पर जुट गए और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद गाड़ी को बचाया नहीं जा सका और वह पूरी तरह जलकर खाक हो गई. घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन गाड़ी पूरी तरह नष्ट हो गई. आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है.

रिपोर्ट: नितेश कुमार मिश्रा

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