मैट्रिक पास नितेश ने खेती से बदली किस्मत, हर महीने कमा रहे 30 हजार रुपये

Jharkhand News: डुमरी प्रखंड के अतकी पंचायत स्थित आदिवासी बहुल गांव अतकी में खेती आजीविका का मुख्य आधार बनती जा रही है. सीमित संसाधनों के बावजूद यहां के किसान मेहनत और नई तकनीकों के सहारे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इसी गांव के युवा नितेश कुमार की कहानी इस बदलाव की एक प्रेरणादायक मिसाल बनकर सामने आई है.

नितेश कुमार ने मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद आगे की पढ़ाई आर्थिक तंगी के कारण छोड़ दी और अपने पिता दिनेश महतो के साथ खेती में जुट गए. दिन में वह खेतों में पिता का हाथ बंटाते हैं, जबकि रात में फसलों की रखवाली करते हैं. उन्होंने बताया कि पढ़ाई जारी रखने की इच्छा थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति इसके अनुकूल नहीं थी, इसलिए उन्होंने खेती को ही अपना भविष्य बना लिया.

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करीब चार वर्ष पूर्व एचडीएफसी द्वारा 20 गांवों को गोद लिए जाने के बाद नितेश को खेती के प्रति प्रेरणा मिली. उन्होंने अपने एक एकड़ जमीन पर खीरा, तरबूज, ककड़ी, मटर, करेला, मकई, एलोवेरा, प्याज, लहसुन, पालक, धनिया, पुदीना, गांधारी साग के साथ-साथ अमरूद, आम और कटहल की खेती शुरू की. इससे वह हर महीने लगभग 30 हजार रुपये की आमदनी कर रहे हैं. खेत के बीच बने कुएं में सोलर प्लेट और मोटर की मदद से टपक सिंचाई प्रणाली के जरिए फसलों की सिंचाई की जाती है, जिससे अच्छी पैदावार हो रही है और परिवार में खुशी का माहौल है.

वहीं, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य दीपक श्रीवास्तव ने बताया कि अतकी पंचायत में करीब 12 टोलों में लगभग पांच हजार लोग रहते हैं, जिनमें से 80 प्रतिशत लोग पलायन कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि दिनेश महतो पहले हैदराबाद में कपड़ा फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन अब उनका बेटा नितेश खेती के जरिए परिवार को संभाल रहा है. उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि आधुनिक तकनीक और सिंचाई के जरिए उन्नत खेती कर बेहतर आय अर्जित की जा सकती है.

रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा