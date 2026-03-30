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Ranchi Weather: रांची में 36 डिग्री पहुंचा पारा, पर आज बूंदाबांदी से मिलेगी राहत, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

Ranchi Weather News: रांची में सोमवार को पारा चढ़ने की उम्मीद है. यहां अधिकतम तापमान 36°C और न्यूनतम 21°C के आसपास रह सकता है. रांची मौसम विभाग के अनुसार, भीषण गर्मी के बीच उत्तर-पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी झारखंड में मौसम का मिजाज बदल सकता है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Mar 30, 2026, 05:04 PM IST

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रांची में 36 डिग्री पहुंचा पारा (Photo-AI)
रांची में 36 डिग्री पहुंचा पारा (Photo-AI)

Ranchi Weather: झारखंड में गर्मी का सितम शुरू हो गया है, लेकिन इसी बीच मौसम विभाग ने कुछ राहत के संकेत भी दिए हैं. 30 मार्च, 2026 दिन सोमवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में चिलचिलाती धूप और उमस का असर रहेगा. वहीं, रांची में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है.

तापमान और शहर का हाल
राजधानी रांची में सोमवार को पारा चढ़ने की उम्मीद है. यहां अधिकतम तापमान 36°C और न्यूनतम 21°C के आसपास रह सकता है. लोहरदगा और लातेहार जैसे ऊंचाई वाले इलाकों को छोड़ दें, तो राज्य के लगभग सभी जिलों में सूर्य की तपिश लोगों को परेशान करेगी.

इन जिलों में होगी बूंदाबांदी
रांची मौसम विभाग के अनुसार, भीषण गर्मी के बीच उत्तर-पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी झारखंड में मौसम का मिजाज बदल सकता है. बादल छाए रहने और हल्की वर्षा के आसार हैं.

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मौसम विभाग की तरफ से जारी चेतावनी के अनुसार, 31 मार्च और 2 अप्रैल को राज्य के कई हिस्सों में येलो अलर्ट है. इस दौरान गरज के साथ वज्रपात होने की संभावना है. इसलिए लोगों को खराब मौसम में सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है.

वहीं, अगर बात करें झारखंड के अन्य जिलों की, तो दुमका, गिरिडीह, देवघर, धनबाद, साहिबगंज, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में बारिश के आसार बने हुए हैं.

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