'छात्रों की मांगें जायज, समाधान की दिशा में आगे सरकार बढ़ रही', छात्र आंदोलन पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह का बड़ा बयान

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झारखंड में परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच राज्य सरकार की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अहम बयान दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अभ्यर्थियों और छात्र संगठनों की मांगें पूरी तरह जायज हैं. सरकार उनका सकारात्मक समाधान निकालने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है. मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि सरकार का प्रतिनिधिमंडल कई छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों से लगातार बातचीत कर रहा है.
उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को अपनी बातें लिखित रूप में रखनी थी. आज कई छात्र संगठनों के साथ बहुत ही सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई है. बच्चों ने अपनी समस्याएं रखी हैं. सरकार को पूरा भरोसा है कि जल्द ही इसका उचित समाधान निकाल लिया जाएगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि छात्र प्रतिनिधियों से बातचीत में सामने आए सभी तथ्यों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष रखा जाएगा. मुख्यमंत्री के साथ अंतिम बैठक के बाद इस पूरे मुद्दे पर सर्वसम्मति से अंतिम निष्कर्ष निकल जाएगा.
मंत्री ने कहा कि परीक्षा रद्द करने की मांग अभ्यर्थियों की ओर से आई है. सरकार इसे पूरी तरह गंभीरता से कंसीडर कर रही है. राज्य के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आम जनता और अभ्यर्थियों से राय मांगने के लिए एक ईमेल आईडी भी जारी की है, ताकि हर वर्ग के बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हो सकें.
लोकतांत्रिक व्यवस्था का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा कि अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से रखने से किसी को मनाही नहीं है. सरकार बच्चों और युवाओं के भविष्य को लेकर बेहद चिंतित है, उनके मुद्दे जायज हैं. सरकार उन्हें स्वीकार करते हुए समाधान चाहती है. उन्होंने एबीवीपी समेत अन्य छात्र संगठनों को भी आमंत्रित करते हुए कहा कि एबीवीपी भी एक छात्र संगठन है. उन्हें भी सरकार की तरफ से गठित समिति के सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए. अगर समिति बात न सुने तब विरोध की वजह समझ आती है, लेकिन अगर कोई सिर्फ राजनीति करना चाहता है, तो वह इसके लिए स्वतंत्र है.
दीपिका पांडे सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों का संवाद या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में कभी भरोसा नहीं रहा है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि छात्र आंदोलन शुरू होने से पहले ही हमारी सरकार ने मामले में फौरन कार्रवाई शुरू कर दी थी. देश भर में परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले सामने आए हैं, जिनमें बीजेपी शासित राज्य भी शामिल हैं. आखिर वहां कितनी गिरफ्तारियां हुईं और जांच के क्या नतीजे निकले? सीबीआई जांच भी आज तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है. जंतर-मंतर पर हुए घटनाक्रम के बाद बीजेपी की सच्चाई पूरे देश के सामने आ चुकी है. केंद्र में उनके जिस तरह के हालात बने हैं, उसकी भरपाई बीजेपी झारखंड में माहौल खराब करके करना चाहती है.