'छात्रों की मांगें जायज, समाधान की दिशा में आगे सरकार बढ़ रही', छात्र आंदोलन पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह का बड़ा बयान

दीपिका पांडे सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों का संवाद या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में कभी भरोसा नहीं रहा है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि छात्र आंदोलन शुरू होने से पहले ही हमारी सरकार ने मामले में फौरन कार्रवाई शुरू कर दी थी. देश भर में परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले सामने आए हैं, जिनमें बीजेपी शासित राज्य भी शामिल हैं. आखिर वहां कितनी गिरफ्तारियां हुईं और जांच के क्या नतीजे निकले? सीबीआई जांच भी आज तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है. जंतर-मंतर पर हुए घटनाक्रम के बाद बीजेपी की सच्चाई पूरे देश के सामने आ चुकी है. केंद्र में उनके जिस तरह के हालात बने हैं, उसकी भरपाई बीजेपी झारखंड में माहौल खराब करके करना चाहती है.