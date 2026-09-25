Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /बेटी के अंतिम संस्कार में फूट-फूटकर रोईं मंत्री दीपिका पांडेय सिंहः पत्नी कल्पना के साथ CM हेमंत सोरेन भी हुए शामिल

बेटी के अंतिम संस्कार में फूट-फूटकर रोईं मंत्री दीपिका पांडेय सिंहः पत्नी कल्पना के साथ CM हेमंत सोरेन भी हुए शामिल

झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनकी छोटी बेटी त्रिशा सिंह की गुरुवार (24 सितंबर) को जमशेदपुर में हुए भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई थी. इस हादसे में त्रिशा के साथ साथ सार्थक अग्रवाल, नमन गुप्ता और वंशिका खंडेलवाल की भी दर्दनाक मौत हो गई थी.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 25, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 01:13 PM IST
बेटी के अंतिम संस्कार में फूट-फूटकर रोईं मंत्री दीपिका पांडेय सिंहः पत्नी कल्पना के साथ CM हेमंत सोरेन भी हुए शामिल
Image Credit: बेटी के अंतिम संस्कार में फूट-फूटकर रोईं मंत्री दीपिका पांडेय सिंह (Zee Media)

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कटिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 18 लाख की स्मैक के साथ पति-पत्नी गिरफ्तार
2
3
4
5