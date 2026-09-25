/बेटी के अंतिम संस्कार में फूट-फूटकर रोईं मंत्री दीपिका पांडेय सिंहः पत्नी कल्पना के साथ CM हेमंत सोरेन भी हुए शामिल

राज्य चुनें
झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनकी छोटी बेटी त्रिशा सिंह की गुरुवार (24 सितंबर) को जमशेदपुर में हुए भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई थी. इस हादसे में त्रिशा के साथ साथ सार्थक अग्रवाल, नमन गुप्ता और वंशिका खंडेलवाल की भी दर्दनाक मौत हो गई थी. त्रिशा सिंह के अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ शामिल है. बेटी की मौत से मंत्री दीपिका पांडेय सिंह एकदम टूट चुकी है. मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी ने मंत्री दीपिका को सांत्वना दी. इसके बाद रांची के सिथियो में तृषा का अंतिम संस्कार किया गया.
बता दें कि गुरुवार सुबह लगभग 3.30 बजे जमशेदपुर मेरिन ड्राइव पर एक कार और ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई थी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए थे. हादसे के वक्त कार में चार लोग मौजूद थे, जिनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी. मरने वालों की पहचान मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की छोटी बेटी त्रिशा सिंह के अलावा सार्थक अग्रवाल, नमन गुप्ता और वंशिका खंडेलवाल के रूप में हुई थी. इस घटना ने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं ने मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बेटी के निधन पर दुख जताया.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर तृषा के निधन पर गहरा दुख जताया. उन्होंने कहा कि परिवार ने मासूम हंसी और खेल से भरी एक जिंदगी खो दी है. उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की. कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी तृषा के निधन पर शोक व्यक्त किया. अंतिम संस्कार के दौरान माहौल बेहद गमगीन रहा. तृषा अब अपने पीछे सिर्फ यादें छोड़ गई हैं ऐसी यादें, जिन्हें परिवार हर उस पल महसूस करेगा, जब घर में उसकी आवाज की कमी खलेगी.