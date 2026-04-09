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'सड़क पर गैस बांटी तो होगी कार्रवाई', मंत्री इरफान अंसारी ने अधिकारियों को लगाई फटकार

Jharkhand News: मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने गैस की कमी को लेकर आपात बैठक बुलाई. बैठक में एजेंसियों को सख्त निर्देश जारी किए. उन्होंने 10 दिनों के अंदर बैकलॉग समाप्त करने के निर्देश दिए.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 09, 2026, 06:39 PM IST

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मंत्री इरफान अंसारी ने अधिकारियों को लगाई फटकार (File Photo)
मंत्री इरफान अंसारी ने अधिकारियों को लगाई फटकार (File Photo)

Minister Dr Irfan Ansari Calls Emergency Meeting: एलपीजी गैस की मारामारी की खबरों के बीच विभागीय मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने यह दावा किया है कि झारखंड के पास पर्याप्त गैस हैं और लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है और नियमित रूप से लोगों को एलपीजी गैस की आपूर्ति की जाएगी. वहीं अगर किसी को नियम अनुसार एलपीजी गैस लेने में परेशानी है तो वह शिकायत कर सकते हैं

झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्यभर में गैस की किल्लत की खबरों के बीच ऐसी तस्वीर लगातार देखी जा रही है, जहां पर लोग एलपीजी के इंतजार में लंबी कतारों में लगने को मजबूर हैं. इस बीच विभागीय मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने एक अहम बैठक बुलाई और परेशानी की समीक्षा की. 

समीक्षा बैठक में  चर्चा हुई कि रांची जमशेदपुर धनबाद समेत राज्य के जितने भी जिले हैं. वहां पर बुकिंग होने के बाद भी हजारों की संख्या में बैकलॉग है यानी रांची में कुल 84516 बैकलॉग है. जबकि, जमशेदपुर में 55000 और धनबाद में 49000 से ज्यादा बैकलॉग है. इतनी बुकिंग हुई है, लेकिन अबतक सप्लाई नहीं हो पायी. विभागीय मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को 10 दिनों के अंदर बैकलॉग समाप्त करने के निर्देश दिए.

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समीक्षा बैठक में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रतिनिधि भी मौजूद थे, जिन्हें मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की तरफ से व्यवस्था दुरुस्त करने की सख्त चेतावनी देते हुए फटकार भी लगाई. उन्होंने बताया कि पर्याप्त मात्रा में हमारे पास एलपीजी सिलेंडर हैं, लेकिन लोग पैनिक हो गए थे. इसीलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है. लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, झारखंड के पास पर्याप्त गैस है.

मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने गैस एजेंसीज को नियमित गैस आपूर्ति करने की हिदायत देते हुए यह भी चेतावनी दी है कि अगर सड़क पर गैस सिलेंडर बांटे गए, तो कार्रवाई तय है.

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