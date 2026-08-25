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'अमीरों को फायदा, गरीबों से मिठास छीनी', महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर बरसे मंत्री इरफान अंसारी

झारखंड में मिठास को लेकर राजनीतिक कड़वाहट बढ़ गई है, त्यौहारों के मौसम में बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है. चीनी समेत रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों की बढ़ती कीमतों को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है.

Written ByDhiraj thakurEdited ByShailendra
Published: Aug 25, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 12:32 PM IST
'अमीरों को फायदा, गरीबों से मिठास छीनी', महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर बरसे मंत्री इरफान अंसारी
Image Credit: महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर बरसे मंत्री इरफान अंसारी (File Photo)

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