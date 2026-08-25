'अमीरों को फायदा, गरीबों से मिठास छीनी', महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर बरसे मंत्री इरफान अंसारी

वहीं, चीनी की बढ़ती कीमतों और महंगाई के मुद्दे पर जेएमएम ने केंद्र सरकार को घेरा है. जेएमएम नेता मनोज पांडेय ने आरोप लगाया कि सरकार मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए गैर-जरूरी विवादों को हवा दे रही है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ चीनी की कीमत बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले एथेनॉल को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. मनोज पांडेय ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई आसमान पर है, लेकिन इस मुद्दे पर बहस शून्य है. उनका आरोप है कि सरकार का एजेंडा समाज में कड़वापन बढ़ाना और लोगों के बीच की मिठास खत्म करना है.