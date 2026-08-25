'अमीरों को फायदा, गरीबों से मिठास छीनी', महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर बरसे मंत्री इरफान अंसारी

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त्यौहारों का मौसम आते ही बाजारों में मिठाइयों की मिठास और रौनक बढ़ जाती है, लेकिन चीनी की आसमान छूती कीमत और बढ़ती महंगाई ने मिठास को कम कर दिया है. चीनी के बढ़ते दाम और महंगाई को लेकर झारखंड के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी वे केंद्र सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि जनता महंगाई की मार झेल रही है और बीजेपी की सरकार ने मिठास छीनने का काम किया है. केंद्र सरकार की पॉलिसी ने साजिश के तहत गाड़ियों को भी खराब करने का काम किया और मिठास भी छीन रहे हैं. यह महंगाई पीड़ा दायक है, जिसके खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतरेगी.
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि आम और मध्यम वर्ग पर महंगाई की मार डालकर अमीरों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. इरफान अंसारी ने कहा कि अगर गरीब से चीनी और मध्यम वर्ग से गाड़ी तक छीनने की नौबत आ रही है, तो यह बेहद पीड़ादायक स्थिति है. उन्होंने चेतावनी दी कि महंगाई पर जल्द लगाम नहीं लगी, तो सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा. साथ ही उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर इस मुद्दे का रास्ता निकालने की अपील करने की बात कही.
वहीं, चीनी की बढ़ती कीमतों और महंगाई के मुद्दे पर जेएमएम ने केंद्र सरकार को घेरा है. जेएमएम नेता मनोज पांडेय ने आरोप लगाया कि सरकार मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए गैर-जरूरी विवादों को हवा दे रही है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ चीनी की कीमत बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले एथेनॉल को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. मनोज पांडेय ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई आसमान पर है, लेकिन इस मुद्दे पर बहस शून्य है. उनका आरोप है कि सरकार का एजेंडा समाज में कड़वापन बढ़ाना और लोगों के बीच की मिठास खत्म करना है.
विपक्ष के केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने सरकार का बचाव करते हुए महंगाई बढ़ने की वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उछाल और कम बारिश को बताया है. बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव का कहना है कि बारिश कम होने की वजह से गन्ने का उत्पादन प्रभावित हुआ है, जिसका असर चीनी की कीमतों पर पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार लगातार हालात को बेहतर करने की कोशिश कर रही है. साथ ही विपक्ष के महंगाई के आरोपों पर पलटवार करते हुए दावा किया कि पिछली सरकारों की तुलना में मौजूदा समय में महंगाई की दर कम है.