झारखंड में मंत्री बनाम DGP: राधाकृष्ण किशोर बोले- 'कैबिनेट के प्रति जवाबदेह हैं अफसर, मुझे जवाब लेना आता है'

झारखंड सरकार में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि जिन सवालों को उन्होंने उठाया था, उनका लिखित जवाब अब तक नहीं मिला है. हालांकि संबंधित जॉइंट सेक्रेटरी ने मौखिक रूप से क्षमा मांगते हुए स्वीकार किया कि यह गलती अनजाने में हुई थी. मंत्री ने कहा कि जब अधिकारी अपनी गलती स्वीकार कर चुके हैं तो अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि उन्होंने इस पूरे मामले में डीजीपी को पत्र लिखा है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया. उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी कैबिनेट के प्रति जवाबदेह होता है और यदि कोई कैबिनेट मंत्री पत्र लिखता है तो उसका उत्तर देना संबंधित अधिकारी का दायित्व है.