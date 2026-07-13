झारखंड में मंत्री बनाम DGP: राधाकृष्ण किशोर बोले- 'कैबिनेट के प्रति जवाबदेह हैं अफसर, मुझे जवाब लेना आता है'

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झारखंड सरकार में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि जिन सवालों को उन्होंने उठाया था, उनका लिखित जवाब अब तक नहीं मिला है. हालांकि संबंधित जॉइंट सेक्रेटरी ने मौखिक रूप से क्षमा मांगते हुए स्वीकार किया कि यह गलती अनजाने में हुई थी. मंत्री ने कहा कि जब अधिकारी अपनी गलती स्वीकार कर चुके हैं तो अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि उन्होंने इस पूरे मामले में डीजीपी को पत्र लिखा है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया. उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी कैबिनेट के प्रति जवाबदेह होता है और यदि कोई कैबिनेट मंत्री पत्र लिखता है तो उसका उत्तर देना संबंधित अधिकारी का दायित्व है.
उन्होंने कहा कि जवाब लेना उनका अधिकार भी है और वे जवाब लेना जानते हैं. मंत्री ने कहा कि यदि डीजीपी जवाब भी दे दें तो इससे सुरक्षा कर्मियों की व्यावहारिक समस्या हल नहीं होगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए वाहन की मांग नहीं की थी, लेकिन जब सरकार ने 16 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराए हैं तो उनके आवागमन के लिए वाहन की व्यवस्था भी होनी चाहिए. राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि यदि राज्य के डीजीपी को उग्रवाद से निपटने का अनुभव नहीं है तो उन्हें स्वयं इसका अनुभव है.
उन्होंने कहा कि वे ऐसे क्षेत्र से आते हैं, जहां उग्रवाद की चुनौती रही है और वे खुद गोलियों का सामना कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस का समर्थन करने के कारण उन पर खतरा और बढ़ जाता है. राजनीतिक सवालों पर राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड में विपक्ष सत्ता में आने के मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहा है. उन्होंने दावा किया कि आने वाले 25 वर्षों तक झारखंड में सत्ता के लिए नो वैकेंसी है. उन्होंने कहा कि झारखंड में बीजेपी अपनी ताकत के दम पर नहीं, बल्कि दूसरे की कथित कमजोरी का आरोप लगाकर सत्ता में आना चाहती है. इससे साबित होता है कि पार्टी सिर्फ सत्ता की भूखी है.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोई खतरा नहीं है और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है. राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड में बीजेपी की वापसी का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता. उन्होंने आरोप लगाया कि जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी सत्ता में आई थी, वे आज भी गंभीर बने हुए हैं. उन्होंने राम मंदिर चंदा संग्रह को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यदि बीजेपी में राजनीतिक नैतिकता है तो उसे जवाब देना चाहिए.
अपने राजनीतिक भविष्य पर उन्होंने कहा कि वर्ष 2029 के चुनाव को लेकर उनकी व्यक्तिगत इच्छा चुनाव नहीं लड़ने की है. हालांकि उन्होंने कहा कि जनता के प्यार और पार्टी की अपेक्षाओं का सम्मान करना भी उनका कर्तव्य है, इसलिए अंतिम निर्णय परिस्थितियों के अनुसार लिया जाएगा. वित्त मंत्री के पुस्तक उड़ जा रे पंछी को लेकर पूछे गए सवाल पर राधाकृष्ण किशोर ने मुस्कुराते हुए प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इस पुस्तक को वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए.