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झारखंड में मंत्री बनाम DGP: राधाकृष्ण किशोर बोले- 'कैबिनेट के प्रति जवाबदेह हैं अफसर, मुझे जवाब लेना आता है'

झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए वाहन की मांग नहीं की थी, लेकिन जब सरकार ने 16 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराए हैं तो उनके आवागमन के लिए वाहन की व्यवस्था भी होनी चाहिए.

Written ByKAMRAN JALILIEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 13, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 04:20 PM IST
झारखंड में मंत्री बनाम DGP: राधाकृष्ण किशोर बोले- 'कैबिनेट के प्रति जवाबदेह हैं अफसर, मुझे जवाब लेना आता है'
Image Credit: मंत्री राधाकृष्ण किशोर (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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