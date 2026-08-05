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चतरा: नाबालिग से रेप के आरोपी की मॉब लिंचिंग, लोगों ने घर से घसीटकर पीट-पीटकर मार डाला

Chatra Mob Lynching: चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी मोहम्मद इजरोज की मॉब लिंचिंग हो गई. जानकारी के मुताबिक, लोगों ने आरोपी को उसके घर से घसीटकर बाहर निकाला और लाठी-डंडों से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 05, 2026, 10:09 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:32 PM IST
चतरा: नाबालिग से रेप के आरोपी की मॉब लिंचिंग, लोगों ने घर से घसीटकर पीट-पीटकर मार डाला
Image Credit: चतरा: नाबालिग से रेप के आरोपी की मॉब लिंचिंग, लोगों ने घर से घसीटकर पीट-पीटकर मार डाला (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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