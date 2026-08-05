/चतरा: नाबालिग से रेप के आरोपी की मॉब लिंचिंग, लोगों ने घर से घसीटकर पीट-पीटकर मार डाला

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झारखंड के चतरा जिले से मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है. घटना टंडवा थाना क्षेत्र स्थित बड़गांव की है. बताया जा रहा है कि मृतक मोहम्मद इजरोज पर नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप था. नाबालिग लड़की का अपहरण करके दुष्कर्म करने के आरोप में लोग काफी नाराज थे. गुस्साए लोगों ने आरोपी मोहम्मद इमरोज को घसीटकर उसको घर से बाहर निकाला और लाठी-डंडों से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. इस दौरान युवक के माता-पिता के साथ भी मारपीट की गई, जिससे वे घायल हो गए. मॉब लिंचिंग की इस घटना के बाद पूरे इलाके में भारी तनाव का माहौल है.
जानकारी के मुताबिक, एक दिन पहले शौच के लिए निकली नाबालिग को अगवा कर उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया था. जब बच्ची ने घर लौटकर आपबीती बताई, तो आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी के घर को घेर लिया. भीड़ ने युवक को घर से निकालकर सड़क पर घसीटा और जमकर पीटा. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में लोग उसके पिता को भी खंभे से बांधकर पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं. अधमरे युवक को इलाज के लिए हजारीबाग रेफर किया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया.
आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस के सामने ही यह क्रूरता होती रही. हालांकि, टंडवा एसडीपीओ प्रभात रंजन ने पुलिस के सामने पिटाई के आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही भीड़ हमला कर चुकी थी. पुलिस ने कड़ी मशक्कत से उसे छुड़ाकर अस्पताल भेजा था, जहां उसकी मौत हो गई. घटना के बाद से इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और मामले की सघन जांच की जा रही है.
इनपुट- धर्मेंद्र पाठक